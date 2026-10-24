Morreu neste sábado (24), aos 83 anos, em Bauru, o advogado Murilo Martha Aiello. Membro da Legião Mirim e do Rotary Club, ele também se destacou como uma das maiores referências do xadrez em Bauru e região. O corpo dele será velado a partir das 7h30 deste domingo (25), no Salão Nobre 1 do Centro Velatório Terra Branca, na rua Gerson França, 5-55, Centro, e sepultado a partir das 15h, no Cemitério da Saudade. As causas do óbito não foram divulgadas.
Murilo exerceu a advocacia por quase seis décadas, presidiu a Legião Mirim de Bauru e, em 2025, recebeu homenagem do Rotary Club por atuar ininterruptamente durante 50 anos junto à entidade, onde assumiu diversas funções. Membro do Bauru Tênis Clube (BTC), ele presidiu o Conselho Deliberativo do clube e foi Diretor do Departamento de Xadrez.
Como empresário, constituiu loteamentos considerados padrão na cidade, como Residencial Tívoli e Tívoli II, além de outras edificações na zona sul. "Eu gosto mesmo é de estar com gente. A amizade para mim é tudo. É aquele complemento que não pode faltar", disse à reportagem do Jornal da Cidade em outubro de 2011, quando foi o entrevistado da semana.
Murilo também consagrou o seu nome no xadrez, prática que aprendeu na infância com o pai e que lhe rendeu o título de "Melhor Enxadrista do Interior" pela Academia Capablanca de Xadrez, de São Paulo. O BTC publicou nota de pesar, por meio da Diretoria, Conselho, associados e funcionários, lamentando a morte do associado e desejando força aos familiares.
"O dr. Murilo fundou o departamento de xadrez do BTC, que mais tarde ajudou a expandir a prática do esporte para todo o município. Murilo Aiello também realizou inúmeros torneios de xadrez e foi fundamental para a criação do atual e moderno Centro de Treinamento (CT) de Xadrez do BTC. Com certeza, ninguém amou mais e fez tanto pelo xadrez em Bauru quanto o dr. Murilo", recorda o presidente betecista Estevan Pegoraro.
O Grupo Atenção também lamentou a morte do advogado e lembrou que, há alguns anos, ele foi homenageado como Destaque Personalidade pela Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib) de Bauru. "Expressamos nossos mais sinceros sentimentos e desejamos força, fé e conforto aos familiares e amigos", declarou, em nota.