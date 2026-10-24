Morreu neste sábado (24), aos 83 anos, em Bauru, o advogado Murilo Martha Aiello. Membro da Legião Mirim e do Rotary Club, ele também se destacou como uma das maiores referências do xadrez em Bauru e região. O corpo dele será velado a partir das 7h30 deste domingo (25), no Salão Nobre 1 do Centro Velatório Terra Branca, na rua Gerson França, 5-55, Centro, e sepultado a partir das 15h, no Cemitério da Saudade. As causas do óbito não foram divulgadas.

Murilo exerceu a advocacia por quase seis décadas, presidiu a Legião Mirim de Bauru e, em 2025, recebeu homenagem do Rotary Club por atuar ininterruptamente durante 50 anos junto à entidade, onde assumiu diversas funções. Membro do Bauru Tênis Clube (BTC), ele presidiu o Conselho Deliberativo do clube e foi Diretor do Departamento de Xadrez.

Como empresário, constituiu loteamentos considerados padrão na cidade, como Residencial Tívoli e Tívoli II, além de outras edificações na zona sul. "Eu gosto mesmo é de estar com gente. A amizade para mim é tudo. É aquele complemento que não pode faltar", disse à reportagem do Jornal da Cidade em outubro de 2011, quando foi o entrevistado da semana.