Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM), no início da madrugada deste sábado (24), no Centro de Bauru, suspeito de furtar objetos do comércio do próprio irmão com a ajuda de um comparsa, também detido. Os dois foram apresentados no plantão policial, mas acabaram liberados por conta das regras do período eleitoral. Já os produtos foram apreendidos para serem devolvidos à vítima.

O flagrante ocorreu por volta da 0h40. Equipe da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores composta pelos cabos Osmar e Magri estava em patrulhamento pela região central com objetivo de coibir furtos e roubos quando avistou os dois suspeitos no cruzamento das ruas Bandeirantes e Agenor Meira.

Segundo o registro policial, eles carregavam sacos plásticos nas costas, que aparentavam estar pesados, e passaram a andar rápido quando notaram a aproximação da viatura. A dupla foi abordada e, dentro dos sacos, os policiais encontraram duas lixadeiras grandes, uma politris, uma máquina e uma extensão grande.