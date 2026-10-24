Bauru será palco de um dos grandes encontros do pagode nacional neste domingo (25). O Samba Bauru 2026 acontece no Recinto Mello Moraes, a partir das 15h, reunindo Sorriso Maroto, Ferrugem e Yan em uma programação dedicada aos fãs do gênero.
A realização de um evento desse porte reforça a presença de Bauru no circuito de grandes apresentações musicais do interior paulista. A produção envolve planejamento, estrutura para receber o público e organização de diferentes espaços, com opções que vão desde a área show até camarotes privativos.
A Mescla Eventos integra a operação de comercialização dos ingressos, que também são vendidos por plataformas digitais, estabelecimentos comerciais e promoters autorizados.
A distribuição dos pontos de venda em Bauru e Jaú facilita o acesso do público regional à programação.
Entre as atrações, o Sorriso Maroto traz ao palco sua trajetória de quase três décadas, marcada por sucessos que atravessaram gerações.
O grupo, liderado pelo vocalista Bruno Cardoso, conquistou reconhecimento nacional e internacional, incluindo um Grammy Latino.
Ferrugem também integra a programação, levando ao público seu repertório de sucessos românticos. Já Yan representa a nova geração do pagode e completa o encontro de artistas nacionais.
Para receber os fãs, o Samba Bauru oferece diferentes modalidades de acesso, incluindo área show, front stage, bistrôs para quatro pessoas e camarotes privativos para até 12 pessoas.
O evento também terá caráter solidário. O público poderá adquirir ingressos na modalidade solidária ou meia-entrada mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas a instituições de Bauru.
SERVIÇO
Samba Bauru 2026
Data: Domingo, 25 de outubro
Horário: A partir das 15h
Local: Recinto Mello Moraes, Bauru
Atrações: Sorriso Maroto, Ferrugem e Yan
Ingressos: Fast Ingressos e pontos de venda autorizados
Informações: (14) 99897-9736