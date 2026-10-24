Bauru será palco de um dos grandes encontros do pagode nacional neste domingo (25). O Samba Bauru 2026 acontece no Recinto Mello Moraes, a partir das 15h, reunindo Sorriso Maroto, Ferrugem e Yan em uma programação dedicada aos fãs do gênero.

A realização de um evento desse porte reforça a presença de Bauru no circuito de grandes apresentações musicais do interior paulista. A produção envolve planejamento, estrutura para receber o público e organização de diferentes espaços, com opções que vão desde a área show até camarotes privativos.

A Mescla Eventos integra a operação de comercialização dos ingressos, que também são vendidos por plataformas digitais, estabelecimentos comerciais e promoters autorizados.