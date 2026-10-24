A prática regular de atividades físicas pode contribuir para um envelhecimento mais saudável, ajudando na prevenção de doenças, na manutenção da mobilidade e na preservação da autonomia ao longo da vida. Nesse processo, o acompanhamento de um personal trainer é importante para garantir que os exercícios sejam realizados de forma adequada e individualizada, respeitando as necessidades e os limites de cada pessoa. O profissional Carlos Henrique Basseto, formado em Educação Física, realiza acompanhamento de alunos nas modalidades presencial e on-line. Para ele, a orientação individualizada é fundamental para acompanhar a evolução dos praticantes e adaptar os treinos às necessidades de cada pessoa.
"E a importância do personal vai ser de dar a orientação correta, de estar acompanhando o aluno de forma individualizada, mostrando para ele a evolução. É muito legal ver isso, de pessoas que treinam com personal e sem. Você vê a diferença de evolução, criar um treino específico para você", explica.
Além da musculação, Carlos destaca a importância de combinar diferentes modalidades de exercícios, como corrida, ciclismo e natação. Segundo ele, o fortalecimento muscular é essencial para a manutenção da qualidade de vida, especialmente durante o envelhecimento. "Eu acho legal também a pessoa ter um fortalecimento. O músculo é muito importante para o fortalecimento do osso e para a qualidade de vida como um todo, principalmente durante o envelhecimento", afirma.
O profissional também ressalta que a manutenção da massa muscular pode contribuir para a recuperação diante de problemas de saúde. Por isso, ele defende a combinação entre exercícios de força e atividades cardiovasculares. "Eu não acho legal uma pessoa só ir à academia para fazer musculação. Hipertrofia é superimportante, mas também é legal combinar com o cardio, como corrida e bike. Se você unir isso, fica perfeito. É o ideal", diz.
PAIXÃO PELO ESPORTE COMEÇOU NA INFÂNCIA
A relação de Carlos com a atividade física começou ainda na infância, influenciado pelo pai, que praticava futebol e corrida. Ao acompanhar a rotina esportiva dele, Basseto passou a se interessar pelo universo dos esportes.
Aos 10 anos, ingressou em um projeto social da Prefeitura de Bernardino de Campos (104 quilômetros de Bauru), onde começou a praticar atividades esportivas. Cerca de cinco anos depois, passou a frequentar a academia e desenvolveu interesse pela musculação, experiência que contribuiu para a escolha da graduação em Educação Física.
Para Basseto, a atividade física vai além da profissão e faz parte de seu estilo de vida. Ele procura transmitir essa relação com o esporte aos alunos, incentivando a prática regular de exercícios e a adoção de hábitos mais saudáveis.
"Não é meu trabalho, é meu estilo de vida. Não é uma obrigação, é um prazer", afirma.