A prática regular de atividades físicas pode contribuir para um envelhecimento mais saudável, ajudando na prevenção de doenças, na manutenção da mobilidade e na preservação da autonomia ao longo da vida. Nesse processo, o acompanhamento de um personal trainer é importante para garantir que os exercícios sejam realizados de forma adequada e individualizada, respeitando as necessidades e os limites de cada pessoa. O profissional Carlos Henrique Basseto, formado em Educação Física, realiza acompanhamento de alunos nas modalidades presencial e on-line. Para ele, a orientação individualizada é fundamental para acompanhar a evolução dos praticantes e adaptar os treinos às necessidades de cada pessoa.

"E a importância do personal vai ser de dar a orientação correta, de estar acompanhando o aluno de forma individualizada, mostrando para ele a evolução. É muito legal ver isso, de pessoas que treinam com personal e sem. Você vê a diferença de evolução, criar um treino específico para você", explica.

Além da musculação, Carlos destaca a importância de combinar diferentes modalidades de exercícios, como corrida, ciclismo e natação. Segundo ele, o fortalecimento muscular é essencial para a manutenção da qualidade de vida, especialmente durante o envelhecimento. "Eu acho legal também a pessoa ter um fortalecimento. O músculo é muito importante para o fortalecimento do osso e para a qualidade de vida como um todo, principalmente durante o envelhecimento", afirma.