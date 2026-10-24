Pela primeira vez, no último final de semana, a Santa Casa de Jaú (47 quilômetros de Bauru) realizou dois procedimentos de captação de órgãos para doação de forma consecutiva, no mesmo dia, em uma força-tarefa que envolveu equipes médicas e de enfermagem das cidades de Jaú, Botucatu e Ribeirão Preto, além do helicóptero Águia da Polícia Militar (PM).

A ação só foi possível graças às famílias dos dois doadores, que autorizaram a captação dos órgãos para doação. Foram captados córneas, rins, fígado e coração. Os rins, as córneas e o coração foram enviados ao Hospital das Clínicas (HC) da Unesp, em Botucatu. O fígado foi enviado ao Hospital das Clínicas (HC) da USP em Ribeirão Preto. Participaram dos procedimentos de captação equipes médicas e de enfermagem da Santa Casa de Jaú (córneas e rins), HC de Botucatu (coração) e HC de Ribeirão Preto (fígado).

Todos os órgãos doados seguiram para pacientes habilitados a receber a doação, conforme a fila do Sistema Nacional de Transplantes. Referência em captação de órgãos, a Santa Casa de Jaú já realizou mais de 1.000 captações de órgãos, ajudando a salvar e transformar a vida de milhares de pessoas que aguardam por uma nova chance por meio do transplante.