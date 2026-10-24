A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) está realizando a atualização do cadastro imobiliário do município por meio de um moderno projeto de geoprocessamento. O trabalho tem como objetivo aprimorar as informações cadastrais dos imóveis, tornando a base municipal mais precisa e compatível com a realidade da cidade.

Para isso, o território urbano foi mapeado com tecnologias de alta precisão, incluindo aerolevantamento fotogramétrico e mapeamento móvel 360°. De acordo com o Executivo, as imagens obtidas permitiram identificar e medir as áreas construídas, comparando a realidade atual com o que estava registrado na base da prefeitura.

A última atualização cadastral havia ocorrido em 2013. "Quando a área construída de um imóvel é diferente daquela registrada no sistema, os dados tributários ficam desatualizados, gerando injustiça fiscal entre os moradores. O trabalho de recadastramento corrige essas inconsistências de maneira técnica e imparcial", diz a prefeitura.