A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) está realizando a atualização do cadastro imobiliário do município por meio de um moderno projeto de geoprocessamento. O trabalho tem como objetivo aprimorar as informações cadastrais dos imóveis, tornando a base municipal mais precisa e compatível com a realidade da cidade.
Para isso, o território urbano foi mapeado com tecnologias de alta precisão, incluindo aerolevantamento fotogramétrico e mapeamento móvel 360°. De acordo com o Executivo, as imagens obtidas permitiram identificar e medir as áreas construídas, comparando a realidade atual com o que estava registrado na base da prefeitura.
A última atualização cadastral havia ocorrido em 2013. "Quando a área construída de um imóvel é diferente daquela registrada no sistema, os dados tributários ficam desatualizados, gerando injustiça fiscal entre os moradores. O trabalho de recadastramento corrige essas inconsistências de maneira técnica e imparcial", diz a prefeitura.
"Além disso, a nova base de dados georreferenciada permitirá à Prefeitura de Pederneiras consultar informações detalhadas sobre logradouros, realizar medições remotas e planejar o crescimento urbano com muito mais eficiência", complementa.
RAIO-X
Pederneiras possui hoje cerca de 25 mil imóveis, segundo a administração. Deste total, o levantamento identificou que 3.800 imóveis têm ampliações ou novas construções que não constavam no cadastro municipal. Portanto, nem todos os moradores serão notificados.
Notificações serão enviadas apenas aos proprietários desses 3.800 imóveis que passaram por ampliação ou construção recente. A carta de notificação conterá as informações detalhadas do imóvel, incluindo as imagens aéreas e frontais captadas durante o mapeamento.
Quem receber o comunicado, via Correio, deverá ler com atenção e, em caso de dúvida ou necessidade de contestação, procurar, no prazo de 30 dias, o setor de IPTU ou o Departamento de Desenvolvimento Urbano, no Paço Municipal (travessa Anchieta), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.