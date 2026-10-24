Familiares e amigos do jornalista Paulo Toledo participam neste domingo (25), às 10h, da missa de sétimo dia em sua memória, na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Bauru. A celebração será um momento de fé, oração e homenagem ao profissional que construiu parte importante de sua trajetória no jornalismo bauruense e nacional.
Paulo Toledo morreu no domingo passado (18), em São Paulo, aos 62 anos. Ele deixa a esposa, Renata, as filhas Juliana e Natália e os filhos Paulo Henrique e Pedro.
A cerimônia religiosa foi anunciada pela família por meio de um convite que traz a passagem bíblica “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá”, do Evangelho de João (11,25). A mensagem também expressa o desejo de que a luz de Deus continue a iluminar o caminho do jornalista.
Trajetória no Jornal da Cidade
Paulo Toledo trabalhou durante muitos anos no Jornal da Cidade, especialmente no final da década de 1990 e no início dos anos 2000. Especializado em jornalismo econômico, atuou na cobertura de temas relacionados ao desenvolvimento econômico, à atividade empresarial, aos serviços públicos e à realidade política e social de Bauru e região.
No JC, foi editor de Economia, contribuindo para a cobertura de assuntos relevantes para a compreensão da economia local e de suas transformações. Também atuou como professor de Jornalismo na então Universidade do Sagrado Coração (USC), hoje Centro Universitário Sagrado Coração (Unisagrado).
Sua atuação profissional deixou marcas na imprensa regional e na formação de jornalistas, além de uma história compartilhada com colegas de redação e fontes que acompanharam seu trabalho.
A morte de Toledo provocou manifestações de pesar entre profissionais que conviveram com ele. A direção do Grupo Cidade, responsável pelo JC e pelo JCNET, destacou sua contribuição ao jornalismo regional e à cobertura de questões políticas, econômicas e sociais da cidade.
A missa deste domingo será uma oportunidade para que familiares, amigos e pessoas que acompanharam sua trajetória se reúnam em homenagem à sua memória.