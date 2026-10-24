Familiares e amigos do jornalista Paulo Toledo participam neste domingo (25), às 10h, da missa de sétimo dia em sua memória, na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Bauru. A celebração será um momento de fé, oração e homenagem ao profissional que construiu parte importante de sua trajetória no jornalismo bauruense e nacional.

Paulo Toledo morreu no domingo passado (18), em São Paulo, aos 62 anos. Ele deixa a esposa, Renata, as filhas Juliana e Natália e os filhos Paulo Henrique e Pedro.

A cerimônia religiosa foi anunciada pela família por meio de um convite que traz a passagem bíblica “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá”, do Evangelho de João (11,25). A mensagem também expressa o desejo de que a luz de Deus continue a iluminar o caminho do jornalista.