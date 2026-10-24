Jaú - A Santa Casa de Jaú (47 quilômetros de Bauru) promove nos dias 28 e 29 de outubro, com credenciamento a partir das 18h30, o 1.º Encontro do AVC. O evento abordará toda a linha de cuidado do paciente acometido por Acidente Vascular Cerebral (AVC), cobrindo desde o atendimento pré-hospitalar (APH) e diagnóstico precoce até assistência hospitalar, reabilitação e transição segura para o domicílio.

Com o tema "AVC: Tempo é Cérebro", o encontro demonstra que cada minuto economizado no atendimento inicial e no tratamento é determinante para salvar vidas. Idealizado por equipes de enfermagem e do corpo médico do setor de neurologia do hospital, o evento busca integrar diferentes elos da assistência à saúde e contará com palestras com especialistas e mesas-redondas.

"O atendimento ao AVC exige uma rede onde todos os profissionais falem a mesma língua. Convidamos não apenas médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e equipes paramédicas, promovendo uma troca de conhecimento que agregará muito valor à nossa prática diária", ressalta o neurologista da Santa Casa de Jaú Pedro Paulo Zuliani Thimoteo da Silva.