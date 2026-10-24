A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) encerrou com dois pódios sua participação no 5º Torneio Internacional Sub-16 Masculino e Feminino de Polo Aquático, realizado de 14 a 17 de outubro, na Arena ABDA, em Bauru. A equipe feminina conquistou o título da competição, enquanto a equipe masculina ficou com o vice-campeonato. O torneio reuniu equipes do Brasil, da Argentina e do Chile.
Na decisão feminina, a ABDA A venceu o Sesi Interior por 13 a 9 e garantiu a medalha de ouro. O SesiInterior ficou com a prata, enquanto o Sesi Capital conquistou o bronze ao vencer a ABDA B por 15 a 5. No masculino, a ABDA disputou a final contra o Sesi Interior e foi superada por 15 a 12, ficando com a medalha de prata. O Sesi Interior sagrou-se campeão e o Club Athletico Paulistano (CAP) garantiu o bronze ao vencer o Clube Jundiaiense por 16 a 8.
Além dos resultados coletivos, atletas foram reconhecidos pelo desempenho ao longo da competição. No feminino, Lyvia Vaz (ABDA A) recebeu dois prêmios: artilheira do torneio, com 26 gols marcados, e MVP (jogadora mais valiosa) da competição. A premiação de defesa menos vazada ficou com Bruna Máximo (Sesi Capital).