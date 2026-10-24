A equipe de paranatação da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro de Jovens com resultados expressivos. Com apenas nove atletas, a equipe conquistou o 4º lugar geral da competição, além da 4ª colocação nas categorias U7 e U19. A competição foi realizada nos dias 16 e 17 de outubro, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Ao todo, os atletas da ABDA conquistaram 29 medalhas, sendo oito de ouro, oito de prata e 13 de bronze. O desempenho também foi marcado pela superação de 30 recordes pessoais, demonstrando a evolução dos nadadores ao longo da competição.

O campeonato reuniu clubes de diferentes regiões do país. Na classificação geral, 20 clubes pontuaram, evidenciando o nível de competitividade da disputa e valorizando ainda mais o resultado alcançado pela equipe de Bauru. Entre os destaques individuais, Luiz Fernando (classe S5), estabeleceu o recorde da categoria U17 na prova dos 50 metros costas. O atleta também bateu o recorde da categoria U17 nos 200 metros medley, competindo na classe SM5.

Outro destaque foi Aldrey Mykaella (classe SB14), que estabeleceu o recorde da categoria U19 na prova dos 100 metros peito. Os resultados refletem o trabalho desenvolvido pela ABDA na paranatação, que alia treinamento, dedicação e desenvolvimento esportivo, proporcionando aos atletas oportunidades de evolução e participação em competições de alto nível.