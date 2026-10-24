O Recinto Mello Moraes, em Bauru, será palco do Congresso LideraJovem 2026, um dos mais tradicionais encontros de formação e inspiração juvenil do Interior paulista. O evento será nos dias 7 e 8 de novembro. Desde 2004, o LideraJovem já impactou positivamente mais de 5 mil adolescentes, consolidando-se como um espaço de transformação pessoal e social.
O Congresso apresenta o tema 'Desperte o que te Move', propondo uma reflexão sobre como os laços, digitais ou humanos, moldam trajetórias e influenciam escolhas de vida. "Será um final de semana de imersão, onde os jovens terão a oportunidade de refletir sobre o seu futuro e o seu projeto de vida. Além disso, poderão fazer novas amizades e contar com o apoio dos facilitadores voluntários que estarão lá para contribuir com eles", destaca Danieli Roza, gerente de projetos do Instituto LideraJovem.
Durante os dois dias de evento, os participantes vivenciarão palestras inspiradoras, atividades em grupo e momentos de integração voltados ao autoconhecimento, ao planejamento de vida e ao fortalecimento de sonhos e metas. Entre os destaques da programação está a participação do medalhista olímpico Claudinei Quirino, que ministrará um workshop no dia 8 de novembro, às 9h, compartilhando sua história de superação e liderança. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário de inscrição, em https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdm5QyQ0CeSNBNxLhWRNzjVstHIPTgmqCMvt8eUfe0mm_8Y4g/viewform?usp=send_form&pli=1&authuser=0
Os selecionados receberão uma carta com todas as informações e orientações sobre o evento. O Congresso LideraJovem é uma realização do Instituto LideraJovem, além de empresas parceiras e a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Governo e Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude. O Instituto vem ampliando sua atuação para outros municípios, fortalecendo sua missão de inspirar e capacitar jovens para os desafios do Século XXI.
SERVIÇO
Congreso LideraJovem 2026
Data: 07/11 (sábado), das 13h30 às 18h30), e
08/11 (domingo), das 8h30 às 18h30
Local: Recinto Mello Moraes - Avenida Comendador Martha, quarteirão 36