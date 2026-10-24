O Recinto Mello Moraes, em Bauru, será palco do Congresso LideraJovem 2026, um dos mais tradicionais encontros de formação e inspiração juvenil do Interior paulista. O evento será nos dias 7 e 8 de novembro. Desde 2004, o LideraJovem já impactou positivamente mais de 5 mil adolescentes, consolidando-se como um espaço de transformação pessoal e social.

O Congresso apresenta o tema 'Desperte o que te Move', propondo uma reflexão sobre como os laços, digitais ou humanos, moldam trajetórias e influenciam escolhas de vida. "Será um final de semana de imersão, onde os jovens terão a oportunidade de refletir sobre o seu futuro e o seu projeto de vida. Além disso, poderão fazer novas amizades e contar com o apoio dos facilitadores voluntários que estarão lá para contribuir com eles", destaca Danieli Roza, gerente de projetos do Instituto LideraJovem.

Durante os dois dias de evento, os participantes vivenciarão palestras inspiradoras, atividades em grupo e momentos de integração voltados ao autoconhecimento, ao planejamento de vida e ao fortalecimento de sonhos e metas. Entre os destaques da programação está a participação do medalhista olímpico Claudinei Quirino, que ministrará um workshop no dia 8 de novembro, às 9h, compartilhando sua história de superação e liderança. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário de inscrição, em https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdm5QyQ0CeSNBNxLhWRNzjVstHIPTgmqCMvt8eUfe0mm_8Y4g/viewform?usp=send_form&pli=1&authuser=0