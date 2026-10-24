A Associação de Equoterapia e Acolhimentos Assistenciais de Bauru realizará no dia 12 de novembro, às 19h30, a segunda edição do jantar "Laços de Gratidão", no Hípica Hall, localizado na avenida José Henrique Ferraz, 7-15, sede da tradicional Hípica de Bauru. O jantar é parte do projeto "Ação Fraternal Confiança", da Rede Confiança de Supermercados. Com convites individuais a R$ 60, o evento tem como objetivo arrecadar recursos para garantir a continuidade dos atendimentos gratuitos oferecidos pela instituição, além de agradecer às empresas e aos parceiros que contribuem com os projetos ao longo do ano.
Fundada em 2015 e sediada na Sociedade Hípica de Bauru, a associação atende atualmente a cerca de 50 pessoas. A equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo para estimular o desenvolvimento físico, psíquico e social dos praticantes, promovendo inclusão e qualidade de vida para eles e seus familiares.
De acordo com Sabrina Lombardi Martinez Breslau, coordenadora do projeto, o jantar é uma oportunidade de reconhecer o apoio recebido e ampliar o alcance das atividades. "É o segundo ano que nós temos o jantar Laços de Gratidão. Nesse dia, aproveitamos para agradecer a todos os parceiros que ajudam a gente durante o ano", afirma.
Sabrina destaca que a iniciativa contribui para que mais pessoas tenham acesso às terapias. "Significa inclusão, superação, quando a gente consegue alcançar mais vidas por meio das pessoas que colaboram com o jantar. Podemos proporcionar mais alegria e terapia para quem não tem oportunidade", explica.
Atualmente, parte das atividades, como o projeto de Paratambor, recebe cofinanciamento da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel). Os demais projetos são mantidos com o apoio de patrocinadores mensais, por meio da iniciativa Empresa Responsável, que ajuda a garantir a gratuidade dos atendimentos.
A associação também busca o apoio de empresas e parceiros para a realização do jantar e, principalmente, novos apoiadores e financiamentos que contribuam para a continuidade do projeto, a manutenção dos atendimentos gratuitos e a ampliação das atividades oferecidas pela instituição.
SERVIÇO
O jantar será realizado no dia 12 de novembro, às 19h30, na sede do projeto, localizada no espaço Hípica Hall. Os convites são individuais e custam R$ 60.
Para adquirir o ingresso, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (14) 98822-1900 e (14) 99745-7576, pelo Instagram @centrodeequoterapiabauru ou diretamente na associação, localizada na avenida José Henrique Ferraz, 7-15, em Bauru.