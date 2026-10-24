A falta de mão de obra nos supermercados e o risco de aumento dos preços dos alimentos preocupam o setor supermercadista diante das mudanças previstas na escala de trabalho 6x1. A Associação Paulista de Supermercados (Apas) estima que a necessidade de reorganizar as jornadas e ampliar as equipes pode elevar entre 15% e 20% os gastos com a folha de pagamento. O custo adicional, segundo a entidade, poderá ser repassado aos consumidores, encarecendo as compras.

O setor enfrenta um déficit estimado em 35 mil trabalhadores no Estado de São Paulo. Na região de Bauru, são aproximadamente 1.500 vagas que as empresas não conseguem preencher, de acordo com Erlon Ortega, presidente da Apas.

Diante desse cenário, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), com apoio da Apas, pretende solicitar, durante a regulamentação das novas regras, a inclusão da contratação por hora como alternativa para complementar as jornadas, sem substituir os vínculos tradicionais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).