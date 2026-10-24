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DE 27 A 29/10

Semana do Servidor de Bauru está com inscrições abertas

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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A XV Semana do Servidor de Bauru será de 27 a 29 de outubro, das 8h às 12h, no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves'. Promovido pela Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração e da Escola de Gestão Pública Municipal e da Gestão de Carreiras (EGPM), o evento conta com o apoio da Secretaria da Cultura e tem como tema 'Propósito que conecta, humaniza e transforma'. A programação inclui palestras e apresentações artísticas voltadas à valorização dos servidores públicos.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo link https://bit.ly/InscriçãoSemanaServidor, até as 16h da véspera de cada atividade. Servidores do Departamento de Água e Esgoto (DAE), Funprev, Cohab, Emdurb e Câmara Municipal devem solicitar a inscrição pelo e-mail egpm@bauru.sp.gov.br.

A programação foi organizada em três dias, com temas relacionados à saúde emocional, às relações de trabalho, à adaptabilidade e à flexibilidade. A iniciativa busca incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, além de promover a integração por meio de apresentações artísticas da Coordenadoria de Políticas Públicas de Ensino às Artes - antiga Divisão de Ensino às Artes (DEA), da Secretaria da Cultura.

PROGRAMAÇÃO

XV Semana do Servidor

de Bauru

27/10 (3ª feira)

8h - Abertura oficial

Palestra 'Conectar:

propósito, saúde emo

cional e cultura humana'

- com Izabella Camargo

Apresentações artísticas de ballet solo e jazz lyrical

28/10 (4ª feira)

8h - Palestra 'Humani

zar: a atitude que forta

lece as relações de traba

lho' - com Rafael Takei

Apresentação artística

de ballet infantil

29/10 (5ª feira)

8h - Palestra 'Transfor

mar e celebrar: adapta

bilidade e flexibilidade' -

com Nina Campos

Apresentações artísticas

de jazz sênior e street

 

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