A XV Semana do Servidor de Bauru será de 27 a 29 de outubro, das 8h às 12h, no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves'. Promovido pela Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração e da Escola de Gestão Pública Municipal e da Gestão de Carreiras (EGPM), o evento conta com o apoio da Secretaria da Cultura e tem como tema 'Propósito que conecta, humaniza e transforma'. A programação inclui palestras e apresentações artísticas voltadas à valorização dos servidores públicos.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo link https://bit.ly/InscriçãoSemanaServidor, até as 16h da véspera de cada atividade. Servidores do Departamento de Água e Esgoto (DAE), Funprev, Cohab, Emdurb e Câmara Municipal devem solicitar a inscrição pelo e-mail egpm@bauru.sp.gov.br.

A programação foi organizada em três dias, com temas relacionados à saúde emocional, às relações de trabalho, à adaptabilidade e à flexibilidade. A iniciativa busca incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, além de promover a integração por meio de apresentações artísticas da Coordenadoria de Políticas Públicas de Ensino às Artes - antiga Divisão de Ensino às Artes (DEA), da Secretaria da Cultura.