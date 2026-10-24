Ao celebrar seus 27 anos de fundação neste dia 22 de outubro, o Hospital Unimed Bauru (HUB) consolida sua posição de vanguarda no cenário da saúde regional e nacional. O marco de quase três décadas reflete a maturidade institucional de um serviço que combina assistência de altíssima qualidade, inovação tecnológica contínua e um compromisso permanente com a humanização e a boa experiência do cliente. A instituição mantém um ritmo acelerado de crescimento, consolidando-se em um grupo seleto de grandes complexos hospitalares do país.
Como símbolo desta nova fase de expansão e modernização, o HUB entregou, na última sexta-feira, dia 23, o seu segundo sistema cirúrgico robótico Da Vinci X. Com a nova plataforma, a instituição deve dobrar a capacidade operacional para a realização de procedimentos minimamente invasivos de alta complexidade.
O investimento demonstra o foco do hospital na adoção de tecnologias de ponta que reduzem o tempo de internação, diminuem os riscos de complicações e aceleram a recuperação do paciente. "A cirurgia robótica é uma modalidade que veio para ficar. Ela já é uma realidade no nosso hospital e tem elevado ainda mais a experiência no centro cirúrgico, proporcionando avanços importantes na medicina. Com a aquisição do segundo robô, a Unimed Bauru amplia ainda mais o alcance dessa tecnologia", destaca Marcus Vinícius Marques, presidente da cooperativa.
Histórico de Excelência e Polo de Formação Médica
A história da cirurgia robótica no HUB começou em 2020, com a instalação do primeiro equipamento. Desde então, a instituição ultrapassou a marca de 2.600 procedimentos robóticos realizados, tornando-se não apenas um centro de referência em atendimento de ponta, mas também um importante polo de capacitação e treinamento contínuo para médicos da região.
Com a entrada em funcionamento da segunda plataforma, o hospital dobra sua capacidade instalada, mantendo o rigor técnico, a segurança assistencial e a responsabilidade no cuidado humanizado que tornaram o HUB uma marca de confiança. Atualmente, as especialidades de maior volume cirúrgico na plataforma robótica são: Urologia (com maior número de casos); Cirurgia do Aparelho Digestivo; Ginecologia e Obstetrícia; Cirurgia Torácica, Oncológica e Pediátrica.
Mais conforto e capacidade de atendimento
Além do salto tecnológico no centro cirúrgico, o aniversário de 27 anos é marcado por um robusto plano de ampliação infraestrutural nas áreas assistenciais e de apoio logístico do hospital. Entre as entregas mais recentes está a expansão do setor de Ginecologia e Obstetrícia, que passou a contar com 10 novos apartamentos modernizados, oferecendo mais conforto e privacidade às pacientes.
Em paralelo, a infraestrutura operacional interna passa por grandes adequações. "Também estamos realizando uma grande reforma na nossa cozinha e no refeitório, com o objetivo de aumentar a capacidade de produção de refeições para atender nossos pacientes, colaboradores e cooperados", pontua Roberson Antequera Moron, diretor superintendente do HUB.
Reestruturação dos PAs Adulto e Infantil
Outro ponto estratégico focado na experiência do beneficiário é a reestruturação dos Prontos Atendimentos. O PA Adulto está passando por uma ampla reformulação espacial e de fluxos para aumentar a capacidade de espera, tanto na recepção, que deverá dobrar a capacidade de assentos disponíveis, quanto no setor de triagem.
Já o PA Infantil está recebendo melhorias significativas com a criação de novos ambientes projetados para a sala de espera e para o setor de medicação, garantindo um acolhimento mais lúdico, seguro e confortável para as crianças e seus acompanhantes.
"O hospital está sempre se renovando para estar alinhado às novas demandas da medicina. Entregamos, no último ano, uma ala reformulada de Terapia Antineoplásica, com um anexo destinado a futuros transplantes de medula óssea; também adquirimos novos equipamentos, como ressonância magnética e aparelho de hemodinâmica, para reforçar ainda mais nosso atendimento", frisou Moron.