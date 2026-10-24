Ao celebrar seus 27 anos de fundação neste dia 22 de outubro, o Hospital Unimed Bauru (HUB) consolida sua posição de vanguarda no cenário da saúde regional e nacional. O marco de quase três décadas reflete a maturidade institucional de um serviço que combina assistência de altíssima qualidade, inovação tecnológica contínua e um compromisso permanente com a humanização e a boa experiência do cliente. A instituição mantém um ritmo acelerado de crescimento, consolidando-se em um grupo seleto de grandes complexos hospitalares do país.

Como símbolo desta nova fase de expansão e modernização, o HUB entregou, na última sexta-feira, dia 23, o seu segundo sistema cirúrgico robótico Da Vinci X. Com a nova plataforma, a instituição deve dobrar a capacidade operacional para a realização de procedimentos minimamente invasivos de alta complexidade.

O investimento demonstra o foco do hospital na adoção de tecnologias de ponta que reduzem o tempo de internação, diminuem os riscos de complicações e aceleram a recuperação do paciente. "A cirurgia robótica é uma modalidade que veio para ficar. Ela já é uma realidade no nosso hospital e tem elevado ainda mais a experiência no centro cirúrgico, proporcionando avanços importantes na medicina. Com a aquisição do segundo robô, a Unimed Bauru amplia ainda mais o alcance dessa tecnologia", destaca Marcus Vinícius Marques, presidente da cooperativa.