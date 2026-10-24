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ELEIÇÕES 2026

Bauruense volta às urnas, mas 69,9 mil deixaram de votar dia 4

da Redação
| Tempo de leitura: 4 min
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João Tardivo
Chefe do cartório eleitoral demonstra quais os procedimentos de segurança antes do início da votação.
Chefe do cartório eleitoral demonstra quais os procedimentos de segurança antes do início da votação.

Bauru volta às urnas neste domingo (25), no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Os eleitores vão escolher entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República. A votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, e os números do primeiro turno mostram o tamanho do desafio para a participação eleitoral na cidade. Em 4 de outubro, Bauru registrou 69.900 eleitores ausentes, o equivalente a 25,11% do eleitorado apto a votar (277.515). O índice ficou acima da média nacional, de 21,08%, e também superou o percentual de 22,24% registrado no segundo turno presidencial de 2022 no município. Os dados foram divulgados pela Justiça Eleitoral e já noticiados pelo JC e pelo JCNET.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro liderou a disputa presidencial no município, com 112.236 votos, correspondentes a 57,12% dos votos válidos. Lula recebeu 64.967 votos, ou 33,06%. A diferença entre os dois candidatos foi de 47.269 votos. Os demais concorrentes ficaram bem atrás: o escritor Augusto Cury (Avante) obteve 6.828 votos (3,47%); Renan Santos (Missão), 6.000 (3,05%); e Ronaldo Caiado (PSD), 5.107 (2,60%). Ao todo, foram contabilizados 196.492 votos válidos para presidente, além de 5.162 votos em branco e 6.782 nulos.

O resultado mostra uma vantagem expressiva de Flávio Bolsonaro em Bauru na primeira votação. No entanto, o segundo turno começa com uma nova disputa: os votos dos candidatos eliminados deixam de estar disponíveis como opções na urna, e os eleitores podem escolher um dos dois finalistas, votar em branco, anular o voto ou não comparecer.

69,9 MIL ELEITORES NÃO VOTARAM

A ausência às urnas é um dos principais indicadores a observar neste segundo turno. Em 2026, Bauru teve 7.706 eleitores ausentes a mais do que no primeiro turno presidencial de 2022, quando 62.194 pessoas deixaram de votar. Por outro lado, o número ficou abaixo do registrado nas eleições municipais de 2024, quando 85.913 eleitores não compareceram, o equivalente a 30,45% do eleitorado. A comparação exige considerar as diferenças entre eleições municipais e gerais, mas evidencia que uma parcela significativa do eleitorado bauruense continua fora da votação. Neste domingo, a participação dos ausentes do primeiro turno pode influenciar o total de votos de cada candidato, embora não seja possível prever como essas pessoas se comportarão.

BRANCOS E NULOS TAMBÉM ENTRAM NA CONTA

No primeiro turno, Bauru contabilizou 5.162 votos em branco e 6.782 nulos para presidente. Somados, foram 11.944 votos que não foram destinados a nenhum candidato. No segundo turno, o eleitor pode votar em um dos dois candidatos, em branco ou nulo. O voto em branco é registrado quando a pessoa escolhe essa opção na urna; o nulo ocorre quando digita um número que não corresponde a um candidato e confirma.

Brancos e nulos não são computados como votos válidos e, portanto, não são atribuídos a nenhum dos concorrentes. A eleição é decidida pela maioria dos votos válidos.

O QUE O ELEITOR PRECISA SABER

Data: domingo, 25 de outubro.

Horário: das 8h às 17h, no horário de Brasília.

Cargo em disputa: presidente da República.

Candidatos: Lula (PT), número 13, e Flávio Bolsonaro (PL), número 22.

Local de votação: o eleitor deve confirmar o endereço da seção no aplicativo e-Título ou no serviço de consulta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É recomendável verificar o local antes de sair de casa.

Documentos: é possível votar com o título eleitoral, inclusive pelo e-Título, desde que o aplicativo apresente a fotografia do eleitor, ou com documento oficial com foto, como RG, carteira de motorista, passaporte ou carteira de trabalho. O título eleitoral impresso, sem documento com foto, não é suficiente.

Quem não votou no primeiro turno: pode votar normalmente no segundo, desde que esteja com a inscrição eleitoral regular. Cada turno é considerado uma eleição independente.

Ordem de votação: haverá apenas um voto, para presidente da República. O eleitor pode anotar o número do candidato em um papel para levá-lo à cabine.

COMO JUSTIFICAR A AUSÊNCIA

Quem estiver fora de seu domicílio eleitoral e não puder votar deverá justificar a ausência. No dia da eleição, uma das opções é utilizar o aplicativo e-Título, desde que atendidas as condições do serviço, ou procurar uma seção de justificativa disponibilizada pela Justiça Eleitoral.

A justificativa feita no dia do pleito é destinada a quem não pode votar naquela eleição. Quem não justificar no dia deverá apresentar a justificativa posteriormente, dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

A ausência no primeiro turno não impede o voto no segundo. Da mesma forma, quem deixar de votar no segundo turno precisará justificar essa nova ausência, mesmo que já tenha regularizado a situação referente à primeira votação.

O eleitor pode confirmar o local de votação e consultar orientações no portal do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O aplicativo e-Título também oferece serviços eleitorais e informações sobre a seção.

A recomendação é verificar o local de votação com antecedência, separar o documento necessário e evitar deixar o deslocamento para os últimos minutos do período eleitoral.

 

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