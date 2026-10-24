Bauru volta às urnas neste domingo (25), no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Os eleitores vão escolher entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República. A votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, e os números do primeiro turno mostram o tamanho do desafio para a participação eleitoral na cidade. Em 4 de outubro, Bauru registrou 69.900 eleitores ausentes, o equivalente a 25,11% do eleitorado apto a votar (277.515). O índice ficou acima da média nacional, de 21,08%, e também superou o percentual de 22,24% registrado no segundo turno presidencial de 2022 no município. Os dados foram divulgados pela Justiça Eleitoral e já noticiados pelo JC e pelo JCNET.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro liderou a disputa presidencial no município, com 112.236 votos, correspondentes a 57,12% dos votos válidos. Lula recebeu 64.967 votos, ou 33,06%. A diferença entre os dois candidatos foi de 47.269 votos. Os demais concorrentes ficaram bem atrás: o escritor Augusto Cury (Avante) obteve 6.828 votos (3,47%); Renan Santos (Missão), 6.000 (3,05%); e Ronaldo Caiado (PSD), 5.107 (2,60%). Ao todo, foram contabilizados 196.492 votos válidos para presidente, além de 5.162 votos em branco e 6.782 nulos.

O resultado mostra uma vantagem expressiva de Flávio Bolsonaro em Bauru na primeira votação. No entanto, o segundo turno começa com uma nova disputa: os votos dos candidatos eliminados deixam de estar disponíveis como opções na urna, e os eleitores podem escolher um dos dois finalistas, votar em branco, anular o voto ou não comparecer.