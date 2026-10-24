Bauru volta às urnas neste domingo (25), no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Os eleitores vão escolher entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República. A votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, e os números do primeiro turno mostram o tamanho do desafio para a participação eleitoral na cidade. Em 4 de outubro, Bauru registrou 69.900 eleitores ausentes, o equivalente a 25,11% do eleitorado apto a votar (277.515). O índice ficou acima da média nacional, de 21,08%, e também superou o percentual de 22,24% registrado no segundo turno presidencial de 2022 no município. Os dados foram divulgados pela Justiça Eleitoral e já noticiados pelo JC e pelo JCNET.
No primeiro turno, Flávio Bolsonaro liderou a disputa presidencial no município, com 112.236 votos, correspondentes a 57,12% dos votos válidos. Lula recebeu 64.967 votos, ou 33,06%. A diferença entre os dois candidatos foi de 47.269 votos. Os demais concorrentes ficaram bem atrás: o escritor Augusto Cury (Avante) obteve 6.828 votos (3,47%); Renan Santos (Missão), 6.000 (3,05%); e Ronaldo Caiado (PSD), 5.107 (2,60%). Ao todo, foram contabilizados 196.492 votos válidos para presidente, além de 5.162 votos em branco e 6.782 nulos.
O resultado mostra uma vantagem expressiva de Flávio Bolsonaro em Bauru na primeira votação. No entanto, o segundo turno começa com uma nova disputa: os votos dos candidatos eliminados deixam de estar disponíveis como opções na urna, e os eleitores podem escolher um dos dois finalistas, votar em branco, anular o voto ou não comparecer.
69,9 MIL ELEITORES NÃO VOTARAM
A ausência às urnas é um dos principais indicadores a observar neste segundo turno. Em 2026, Bauru teve 7.706 eleitores ausentes a mais do que no primeiro turno presidencial de 2022, quando 62.194 pessoas deixaram de votar. Por outro lado, o número ficou abaixo do registrado nas eleições municipais de 2024, quando 85.913 eleitores não compareceram, o equivalente a 30,45% do eleitorado. A comparação exige considerar as diferenças entre eleições municipais e gerais, mas evidencia que uma parcela significativa do eleitorado bauruense continua fora da votação. Neste domingo, a participação dos ausentes do primeiro turno pode influenciar o total de votos de cada candidato, embora não seja possível prever como essas pessoas se comportarão.
BRANCOS E NULOS TAMBÉM ENTRAM NA CONTA
No primeiro turno, Bauru contabilizou 5.162 votos em branco e 6.782 nulos para presidente. Somados, foram 11.944 votos que não foram destinados a nenhum candidato. No segundo turno, o eleitor pode votar em um dos dois candidatos, em branco ou nulo. O voto em branco é registrado quando a pessoa escolhe essa opção na urna; o nulo ocorre quando digita um número que não corresponde a um candidato e confirma.
Brancos e nulos não são computados como votos válidos e, portanto, não são atribuídos a nenhum dos concorrentes. A eleição é decidida pela maioria dos votos válidos.
O QUE O ELEITOR PRECISA SABER
Data: domingo, 25 de outubro.
Horário: das 8h às 17h, no horário de Brasília.
Cargo em disputa: presidente da República.
Candidatos: Lula (PT), número 13, e Flávio Bolsonaro (PL), número 22.
Local de votação: o eleitor deve confirmar o endereço da seção no aplicativo e-Título ou no serviço de consulta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É recomendável verificar o local antes de sair de casa.
Documentos: é possível votar com o título eleitoral, inclusive pelo e-Título, desde que o aplicativo apresente a fotografia do eleitor, ou com documento oficial com foto, como RG, carteira de motorista, passaporte ou carteira de trabalho. O título eleitoral impresso, sem documento com foto, não é suficiente.
Quem não votou no primeiro turno: pode votar normalmente no segundo, desde que esteja com a inscrição eleitoral regular. Cada turno é considerado uma eleição independente.
Ordem de votação: haverá apenas um voto, para presidente da República. O eleitor pode anotar o número do candidato em um papel para levá-lo à cabine.
COMO JUSTIFICAR A AUSÊNCIA
Quem estiver fora de seu domicílio eleitoral e não puder votar deverá justificar a ausência. No dia da eleição, uma das opções é utilizar o aplicativo e-Título, desde que atendidas as condições do serviço, ou procurar uma seção de justificativa disponibilizada pela Justiça Eleitoral.
A justificativa feita no dia do pleito é destinada a quem não pode votar naquela eleição. Quem não justificar no dia deverá apresentar a justificativa posteriormente, dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.
A ausência no primeiro turno não impede o voto no segundo. Da mesma forma, quem deixar de votar no segundo turno precisará justificar essa nova ausência, mesmo que já tenha regularizado a situação referente à primeira votação.
O eleitor pode confirmar o local de votação e consultar orientações no portal do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O aplicativo e-Título também oferece serviços eleitorais e informações sobre a seção.
A recomendação é verificar o local de votação com antecedência, separar o documento necessário e evitar deixar o deslocamento para os últimos minutos do período eleitoral.