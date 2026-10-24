O Bauru Basket sofreu sua primeira derrota no NBB Caixa 2026/27. Na noite desta sexta-feira (23), o Dragão foi superado pelo Mogi das Cruzes por 79 x 61, no ginásio Panela de Pressão, em jogo válido pela terceira rodada da competição. Com o resultado, a equipe bauruense passa a somar duas vitórias em três partidas disputadas.

O confronto começou equilibrado, com as equipes lutando intensamente por cada posse de bola. Quando o confronto foi para o intervalo, o marcador apontava um diferença de apenas cinco pontos para os visitantes. No retorno dos vestiários, porém, o atual campeão paulista assumiu de vez o controle da partida.

Com dificuldades nas finalizações, o Bauru anotou apenas nove pontos no terceiro quarto, período decisivo para a construção da vantagem dos visitantes. "Competimos bem na primeira metade, mas tivemos um terceiro quarto muito abaixo, com aproveitamento de 22% nos arremessos de quadra. Isso pesa muito quando você enfrenta uma equipe do calibre do Mogi. Não poderíamos ter esse rendimento", avaliou o técnico Paulo Jaú.