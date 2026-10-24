O Bauru Basket sofreu sua primeira derrota no NBB Caixa 2026/27. Na noite desta sexta-feira (23), o Dragão foi superado pelo Mogi das Cruzes por 79 x 61, no ginásio Panela de Pressão, em jogo válido pela terceira rodada da competição. Com o resultado, a equipe bauruense passa a somar duas vitórias em três partidas disputadas.
O confronto começou equilibrado, com as equipes lutando intensamente por cada posse de bola. Quando o confronto foi para o intervalo, o marcador apontava um diferença de apenas cinco pontos para os visitantes. No retorno dos vestiários, porém, o atual campeão paulista assumiu de vez o controle da partida.
Com dificuldades nas finalizações, o Bauru anotou apenas nove pontos no terceiro quarto, período decisivo para a construção da vantagem dos visitantes. "Competimos bem na primeira metade, mas tivemos um terceiro quarto muito abaixo, com aproveitamento de 22% nos arremessos de quadra. Isso pesa muito quando você enfrenta uma equipe do calibre do Mogi. Não poderíamos ter esse rendimento", avaliou o técnico Paulo Jaú.
Mesmo diante da desvantagem, os 1.572 torcedores presentes na Panela de Pressão seguiram no apoio aos donos da casa. No último período, o Dragão até chegou a esboçar a reação. Só que aí apareceu Georginho: o atual MVP chamou a responsabilidade quando a diferença caiu para 10 e freou o ímpeto adversário. Não à toa, o armador terminou como cestinha da partida, com 20 pontos, sete rebotes e três assistências.
"A gente conseguiu construir as jogadas e criar oportunidades, mas faltou capricho nas finalizações. Foi uma noite de baixo aproveitamento e precisamos entender o que aconteceu. Também faltou uma consistência defensiva maior para equilibrar o ataque deles e impedir que abrissem aquela vantagem. Depois fica muito mais difícil correr atrás. Pelo menos nossa equipe teve brio, não deixou de lutar", completou Jaú.
Entre os destaques bauruenses estiveram: Franco Vieta, com 16 pontos e quatro rebotes; Anthony Harris, com 14 pontos, cinco rebotes e duas assistências; e Fermín Thygesen, que contribuiu com 12 pontos, quatro rebotes e seis assistências.
Reencontro especial
Antes de a bola subir, a torcida reservou um momento de carinho para Dontrell Brite. O armador norte-americano, agora no Mogi, retornou pela primeira vez à Panela de Pressão como adversário, após cinco temporadas com a camisa do Dragão.
Campeão da Liga Sul-Americana de 2022, MVP do NBB Caixa 2024/25 e terceiro maior pontuador da história do Bauru Basket na competição, Brite recebeu uma salva de palmas durante o aquecimento. Ao final da partida, também atendeu aos torcedores que o procuraram para fotos e autógrafos.
Próximo compromisso
O Bauru Basket terá uma semana de preparação antes de voltar à quadra. Na próxima sexta-feira (30), o Dragão enfrenta o Paulistano, fora de casa, no ginásio do SESI Vila Leopoldina, em São Paulo, pela sequência do NBB Caixa.