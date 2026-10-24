O Café com Política (JC/JCNET + 96FM) desta sexta-feira (23) comparou e analisou pesquisas divulgados nos últimos dias, com resultados diferentes entre os institutos. Foram citadas pesquisas que apontavam vantagem numérica de Flávio Bolsonaro, enquanto o Datafolha indicava um cenário de disputa mais apertada.

O diretor da Ágili Pesquisas, Julio Depiere Sanches, avaliou que a maioria dos levantamentos favorecia Flávio, ressalvando que dentro da margem de erro, mas a discussão também expôs divergências sobre metodologias, votos válidos e tratamento dos eleitores com menor probabilidade de comparecimento.

Manipulação algorítmica

Já o especialista em direito digital José Milagre analisou o papel das redes sociais, dos vídeos virais e dos influenciadores na campanha. O alcance de conteúdos nas plataformas tornou-se motivo de questionamentos sobre possíveis favorecimentos algorítmicos. Milagre contestou os argumentos apresentados e afirmou que diferenças de visualização entre plataformas, isoladamente, não demonstram manipulação algorítmica.