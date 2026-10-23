Jaú - A Polícia Federal (PF) de Bauru concluiu inquérito instaurado para apurar suspeitas de financiamento de uma estrutura de comunicação política em Jaú (47 quilômetros de Bauru) supostamente utilizada para promover a imagem do prefeito Jorge Ivan Cassaro e divulgar conteúdo negativo contra seus adversários políticos. No relatório final, a corporação indiciou o chefe do Executivo e outras 12 pessoas por corrupção eleitoral e organização criminosa e também sugeriu que ele seja afastado cautelarmente do cargo.

As apurações relativas ao inquérito deram origem à chamada "Operação Mídia Cativa" que, em maio deste ano, resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nas cidades de Jaú, Dois Córregos (SP) e Nhandeara (SP), incluindo na residência do prefeito.

O inquérito reuniu depoimentos, comprovantes de transferências financeiras, mensagens, áudios e análises de aparelhos eletrônicos apreendidos. Para a PF, o conjunto de elementos aponta para a existência de uma estrutura de divulgação política remunerada, que teria funcionado por meio de comunicadores, páginas de notícias e outros canais de comunicação locais.