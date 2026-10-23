Jaú - O Ministério Público (MP), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), ajuizou ação direta de inconstitucionalidade (ADI) perante o Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo para questionar cargos de provimento em comissão previstos na legislação do município de Jaú (47 quilômetros de Bauru).

A ação questiona as expressões "Assessor", "Supervisor" e "Chefe Administrativo", constantes dos Anexos I e II da Lei Complementar Municipal n.º 574/2020, bem como a expressão "Chefe Administrativo", prevista no artigo 8.º da Lei Complementar Municipal nº 653/2024.

Segundo a PGJ, as atribuições legais desses cargos apresentam natureza predominantemente técnica, burocrática, operacional e administrativa, sem corresponder, em sua essência, às funções de direção, chefia e assessoramento superior que justificam o provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração.