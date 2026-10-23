A comunidade bauruense despede-se de uma de suas personalidades mais longevas e queridas. Faleceu nesta sexta-feira (23), aos 97 anos, Lucy Marques Coube. Dona Lucy era viúva do engenheiro e ex-prefeito Edmundo Coube, personagem histórico do município, que também presidiu o Departamento de Água e Esgoto (DAE), além de ter liderado a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) e a Fundação Educacional de Bauru (FEB), atual Unesp.

Sempre cheia de vitalidade e alegria, Dona Lucy foi o pilar de uma tradicional família. Deixou sete filhos — Marisa, Lucila, João, Edmundo, Ana Maria, Ângela e Ricardo —, além de 16 netos e mais de uma dezena de bisnetos. Ao longo de quase um século de vida, ela acumulou amizades e deixou marcas na história social da cidade. Em sua juventude, trabalhou como secretária do Senai de Bauru logo nos primeiros anos de funcionamento da instituição, na década de 1950. Era associada de longa data da Associação Luso Brasileira de Bauru, onde participou ativamente de projetos de integração e convívio, como o histórico Projeto Suavidade. Também frequentou durante muito tempo o Bauru Tênis Clube (BTC).

O velório foi realizado na tarde desta sexta-feira, na Sala 6 do Memorial Bauru, seguido pelo sepultamento no mesmo local. Amigos, familiares e entidades locais prestaram suas últimas homenagens a uma mulher que soube, com leveza e serenidade, cultivar o amor e a união ao seu redor.