23 de outubro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ENTRE OS KMS 1 E 5

Obras interditam prolongamento da Rodrigues Alves em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Eixo SP/Divulgação
Um dos trechos interditados será o dispositivo do km 5, que faz a ligação da SPA 228/225 com o Jardim Redentor e o Distrito Industrial
Um dos trechos interditados será o dispositivo do km 5, que faz a ligação da SPA 228/225 com o Jardim Redentor e o Distrito Industrial

A Eixo SP realizará neste sábado (24), na segunda-feira (26) e na terça-feira (27) serviços de sondagem do pavimento em três dispositivos da SPA 228/225, no prolongamento da avenida Rodrigues Alves, no trecho urbano de Bauru. As atividades estão programadas para ocorrer das 9h às 16h e exigirão interdições temporárias de alças e acessos, com alterações na circulação de veículos nos locais em obras.

As intervenções serão realizadas em dispositivos localizados entre os quilômetros 1 e 5 da rodovia. Os trabalhos ocorrerão no dispositivo do km 1, próximo ao Núcleo Habitacional Octávio Rasi; no dispositivo do km 3, nas proximidades do Distrito Industrial; e no dispositivo do km 5, que faz a ligação da SPA 228/225 com o Jardim Redentor e o Distrito Industrial.

Durante a execução dos serviços, os motoristas poderão encontrar restrições de acesso e mudanças nos trajetos habituais nesses pontos. Para orientar os usuários, a concessionária implantará sinalização provisória indicando as alterações no tráfego e os caminhos alternativos disponíveis em cada local.

As equipes operacionais também atuarão na orientação dos motoristas com o objetivo de organizar a circulação de veículos e garantir a segurança durante as intervenções, que têm como objetivo avaliar as condições e as características do pavimento, fornecendo informações técnicas para o planejamento de futuras intervenções de manutenção e melhoria da rodovia.

A Eixo SP recomenda que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho, reduzam a velocidade ao se aproximarem dos locais em obras e respeitem a sinalização e as orientações das equipes operacionais. A programação dos serviços poderá sofrer alterações em razão das condições do tempo.

Os trabalhos ocorrerão também no dispositivo do km 1, próximo ao Núcleo Habitacional Octávio Rasi
Os trabalhos ocorrerão também no dispositivo do km 1, próximo ao Núcleo Habitacional Octávio Rasi
A Eixo fará a sondagem ainda no no dispositivo do km 3, nas proximidades do Distrito Industrial
A Eixo fará a sondagem ainda no no dispositivo do km 3, nas proximidades do Distrito Industrial

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários