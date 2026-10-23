A Eixo SP realizará neste sábado (24), na segunda-feira (26) e na terça-feira (27) serviços de sondagem do pavimento em três dispositivos da SPA 228/225, no prolongamento da avenida Rodrigues Alves, no trecho urbano de Bauru. As atividades estão programadas para ocorrer das 9h às 16h e exigirão interdições temporárias de alças e acessos, com alterações na circulação de veículos nos locais em obras.

As intervenções serão realizadas em dispositivos localizados entre os quilômetros 1 e 5 da rodovia. Os trabalhos ocorrerão no dispositivo do km 1, próximo ao Núcleo Habitacional Octávio Rasi; no dispositivo do km 3, nas proximidades do Distrito Industrial; e no dispositivo do km 5, que faz a ligação da SPA 228/225 com o Jardim Redentor e o Distrito Industrial.

Durante a execução dos serviços, os motoristas poderão encontrar restrições de acesso e mudanças nos trajetos habituais nesses pontos. Para orientar os usuários, a concessionária implantará sinalização provisória indicando as alterações no tráfego e os caminhos alternativos disponíveis em cada local.