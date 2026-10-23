Na manhã desta sexta-feira (23), policiais militares do 4.º Batalhão de Caçadores prenderam dois homens em flagrante por furtos em supermercados de Bauru. Eles foram encaminhados ao plantão policial e ficaram à disposição da Justiça aguardando a apresentação na audiência de custódia. As mercadorias furtadas foram recuperadas e devolvidas para os representantes das duas empresas.

Na primeira ocorrência, na região do Jardim Redentor, equipe da 4.ª Companhia (4.ª Cia) foi acionada após funcionários de um supermercado identificarem, por meio do sistema de monitoramento, um indivíduo que teria subtraído duas peças de carne bovina e dois salgados, sem efetuar o pagamento. Ele foi abordado nas proximidades do estabelecimento e encaminhado ao plantão policial.

Na segunda ocorrência, equipe da 1.ª Companhia (1.ª Cia) foi acionada via Copom para atender um furto em outro supermercado da cidade, que não teve o endereço informado. No local, os policiais obtiveram as características do suspeito e conseguiram abordá-lo no estacionamento, encontrando em sua mochila cinco peças de carne bovina que haviam sido subtraídas do estabelecimento.