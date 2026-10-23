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EM PEDERNEIRAS

Preso suspeito de armazenar imagens de pornografia de adolescente

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A prisão ocorreu durante uma investigação da Polícia Civil relacionada a um suposto estupro de vulnerável
A prisão ocorreu durante uma investigação da Polícia Civil relacionada a um suposto estupro de vulnerável

Pederneiras - A Polícia Civil de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (22), suspeito de armazenar fotografias com conteúdo de violência sexual envolvendo adolescente de 13 anos. O aparelho celular dele foi apreendido para a realização de perícia.

De acordo com nota enviada pelo Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 4 (Deinter-4), a prisão do homem ocorreu durante uma investigação relacionada a um suposto estupro de vulnerável.

Após cumprimento de mandado de busca e apreensão, análise preliminar do aparelho celular dele identificou diversos arquivos fotográficos envolvendo uma adolescente de 13 anos em situações de conotação sexual.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e ficou à disposição da Justiça aguardando apresentação na audiência de custódia.

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