Jaú - O Sebrae-SP, como participante da CPL Calçados Femininos de Jaú (47 quilômetros de Bauru), promove no dia 11 de novembro, a partir das 14h, uma Rodada de Negócios voltada ao setor calçadista. O evento será realizado no Spazio Calzature (SindJaú), em Jaú, e tem como objetivo aproximar micro e pequenas empresas de compradores estratégicos, estimular novas parcerias comerciais e ampliar as oportunidades de negócios para o setor. Os interessados em vender podem fazer a inscrição no link https://forms.gle/gLw3Ao2cAL4eXvDu8 . Já os interessados em comprar devem se inscrever no link https://forms.gle/h9SkWU75ajEANxSm7 . As inscrições vão até o dia 30 de outubro.

A iniciativa integra as Rodadas de Negócios do Sebrae-SP e busca fortalecer a competitividade das empresas, criando um ambiente favorável à apresentação de produtos, à negociação direta e à construção de relacionamentos comerciais. A proposta é reunir, em um único espaço, empresas interessadas em estabelecer conexões comerciais, otimizando o tempo dos participantes e favorecendo negociações objetivas e produtivas. A participação na Rodada de Negócios é gratuita, mas as vagas são limitadas.

Durante o encontro, micro e pequenas empresas do segmento de calçados terão a oportunidade de apresentar seus produtos diretamente a potenciais compradores, ampliar sua rede de contatos e identificar possibilidades de expansão para novos mercados. Já as empresas compradoras poderão conhecer novos fornecedores, diversificar sua cadeia de suprimentos e encontrar produtos e soluções que atendam às necessidades de seus negócios.