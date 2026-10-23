Jaú - O Sebrae-SP, como participante da CPL Calçados Femininos de Jaú (47 quilômetros de Bauru), promove no dia 11 de novembro, a partir das 14h, uma Rodada de Negócios voltada ao setor calçadista. O evento será realizado no Spazio Calzature (SindJaú), em Jaú, e tem como objetivo aproximar micro e pequenas empresas de compradores estratégicos, estimular novas parcerias comerciais e ampliar as oportunidades de negócios para o setor. Os interessados em vender podem fazer a inscrição no link https://forms.gle/gLw3Ao2cAL4eXvDu8 . Já os interessados em comprar devem se inscrever no link https://forms.gle/h9SkWU75ajEANxSm7 . As inscrições vão até o dia 30 de outubro.
A iniciativa integra as Rodadas de Negócios do Sebrae-SP e busca fortalecer a competitividade das empresas, criando um ambiente favorável à apresentação de produtos, à negociação direta e à construção de relacionamentos comerciais. A proposta é reunir, em um único espaço, empresas interessadas em estabelecer conexões comerciais, otimizando o tempo dos participantes e favorecendo negociações objetivas e produtivas. A participação na Rodada de Negócios é gratuita, mas as vagas são limitadas.
Durante o encontro, micro e pequenas empresas do segmento de calçados terão a oportunidade de apresentar seus produtos diretamente a potenciais compradores, ampliar sua rede de contatos e identificar possibilidades de expansão para novos mercados. Já as empresas compradoras poderão conhecer novos fornecedores, diversificar sua cadeia de suprimentos e encontrar produtos e soluções que atendam às necessidades de seus negócios.
Para contribuir com os resultados da iniciativa, o Sebrae-SP oferecerá orientação às empresas participantes, curadoria de fornecedores, estrutura adequada para a realização das reuniões e acompanhamento especializado da equipe durante toda a rodada. "Além de incentivar a geração de negócios, a ação pretende contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva calçadista de Jaú e região, valorizando o potencial das micro e pequenas empresas e estimulando sua inserção em novos mercados", diz o consultor de negócios do Sebrae-SP, Fernando Favero.
A iniciativa representa uma oportunidade para ampliar a rede de relacionamentos, conquistar novos clientes e fornecedores e fortalecer a presença das empresas no mercado calçadista.
Serviço
Rodada de Negócios Sebrae-SP 2026 – Setor de Calçados
Data: 11 de novembro, a partir das 14h
Local: Spazio Calzature (SindJaú), localizado na Rua Jacinto Barrientos, 15, Jaú/SP (próximo ao CIESP)
Inscrições de vendedores pelo link https://forms.gle/gLw3Ao2cAL4eXvDu8