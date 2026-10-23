23 de outubro de 2026
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MISTÉRIO

Carro é encontrado dentro do rio Batalha em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/redes sociais
Ainda não há informações oficiais sobre como o carro foi parar dentro do rio
Ainda não há informações oficiais sobre como o carro foi parar dentro do rio

Um Renault Clio sem queixa de roubo ou furto foi encontrado na tarde desta sexta-feira (23) dentro do rio Batalha, nas proximidades de uma estrada de terra no limite entre Bauru e Piratininga, na região do Parque Viaduto.

Populares que passavam pelo local encontraram o veículo com a parte frontal no interior do rio, sem nenhum ocupante, e acionaram a Polícia Militar (PM), que encaminhou equipe ao local.

Ainda não há informações oficiais sobre como o carro foi parar dentro do rio. A ocorrência segue em andamento e o JCNET/Sampi poderá atualizar a reportagem com novas informações.

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