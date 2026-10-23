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BAURU-GARÇA

Motorista para carro para ajudar caminhoneiro e sofre acidente

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fonte: Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Ele tinha a intenção de prestar auxílio, mas acabou resultando em nova colisão com outro caminhão
Ele tinha a intenção de prestar auxílio, mas acabou resultando em nova colisão com outro caminhão

Três veículos, sendo um carro e dois caminhões, se envolveram em acidente na manhã desta sexta-feira (23), resultando em ferimentos no motorista do Volkswagen Gol, no quilômetro 419 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na entrada do município de Garça (a 70 quilômetros de Bauru). O que chama a atenção neste caso é que havia um caminhão já batido na defensa metálica, cujo condutor do Gol parou para ajudar, mas esse estacionamento na pista resultou em um segundo acidente entre o carro e outro caminhão.

Segundo o que o Centro de Controle Multimodal da Eixo-SP publicou no site da Artesp, conforme informações apuradas no local, o caminhão Iveco Daily trafegava pela rodovia quando, a aproximadamente 100 metros do ponto de impacto, sofreu o estouro de um dos pneus. Ao tentar retornar à pista, o veículo colidiu contra a defensa metálica, ocasionando a quebra do feixe de molas e sendo projetado para a faixa 1 (à esquerda) de rolamento. Na sequência, o condutor do Gol imobilizou o veículo na mesma faixa da esquerda, com o intuito de prestar auxílio.

O condutor do caminhão Mercedes-Benz não percebeu os veículos imobilizados na pista e colidiu contra a traseira do Gol. Em decorrência da batida, os três veículos permaneceram imobilizados, ocupando parcialmente também a faixa da direita. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu o condutor do Gol e o encaminhou para um pronto-socorro de Garça. Os dois caminhoneiros não se feriram.

Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

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