A Comissão Processante (CP) da Câmara Municipal de Bauru que apura denúncia de infração político-administrativa contra a prefeita Suéllen Rosim (PSD) agendou para a próxima quarta-feira, 28 de outubro, uma rodada de depoimentos de cinco testemunhas indicadas pelo denunciante, vereador Eduardo Borgo (Novo). As oitivas serão realizadas no plenário da Casa de Leis, conforme ofício assinado pelo presidente da comissão, vereador Miltinho Sardin (PSD).

A programação prevê depoimentos a partir das 9h, com intervalos de uma hora pela manhã e retomada dos trabalhos à tarde. A sequência estabelece as oitivas de Cristiano Ricardo Zamboni, às 9h; Ricardo Crepaldi, às 10h; Elton Johnny Petini, às 11h; Guilherme Rodrigues de Melo, às 14h; e Gisele Moretti, às 15h.

Próximos passos

A rodada de depoimentos integra a fase de instrução da Comissão Processante, etapa destinada à coleta de informações e à análise dos fatos relacionados à denúncia contra a chefe do Executivo municipal. A partir das oitivas, a comissão poderá reunir elementos para avaliar as alegações apresentadas e dar prosseguimento ao procedimento, observadas as regras legais e regimentais aplicáveis, incluindo o direito de defesa da prefeita.