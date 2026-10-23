Um novo desdobramento da Operação Cavalo de Troia é conduzido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público nesta sexta-feira (23), desta vez na cidade de São Paulo. A reportagem apura informações neste momento, junto à instituição, para confirmar a identidade do operador financeiro que é alvo de busca e apreensão em sua residência. A informação foi trazida ao vivo pelo repórter Alexandre Colim no programa Cidade 360º, uma parceria do JC/JCNET com a rádio 96FM.

Este indivíduo é investigado como suspeito de integrar o esquema de fraude em uma licitação de R$ 5,2 bilhões para a concessão do serviço de gestão de resíduos sólidos (lixo) da Prefeitura de Bauru. É o mesmo esquema que já prendeu os então secretários Cilene Chabuh Bordezan (do Meio Ambiente), Vitor João de Freitas Costa (de Negócios Jurídicos), Sara Moura de Jesus (secretária adjunta de Meio Ambiente) e, mais recentemente, Renato Purini, que, além de estar na Secretaria de Governo no momento de sua prisão, também é marido da prefeita Suéllen Rosim (PSD).

A matéria será atualizada nas próximas horas.