O humorista Fábio Rabin chega a Bauru no próximo dia 24 de outubro (sábado), às 20h, para apresentar seu sétimo espetáculo de stand-up comedy, no Teatro Municipal, localizado na avenida Nações Unidas, 8-9. Com uma apresentação de aproximadamente 90 minutos, o comediante promete arrancar gargalhadas do público ao abordar situações familiares, os desafios da paternidade e as transformações que acompanham o crescimento dos filhos.

Conhecido por transformar experiências pessoais em histórias bem-humoradas, Rabin apresenta uma nova fase de sua vida. Depois de viajar pelo mundo realizando shows e buscando a tão sonhada estabilidade financeira, o humorista retorna para casa e se depara com uma descoberta: sua filha cresceu.

A menina que antes carregava no colo e colocava para dormir agora é uma pré-adolescente. Diante dessa transformação, o comediante precisa aprender a lidar com uma nova realidade e encontrar maneiras de se reconectar com a filha.