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VALORIZAÇÃO

Prefeito de Agudos anuncia pagamento do piso do magistério

Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Prefeitura de Agudos
Prefeito Rafael Lima destacou que investir na valorização dos professores significa também investir no futuro do município
Prefeito Rafael Lima destacou que investir na valorização dos professores significa também investir no futuro do município

Agudos - O prefeito de Agudos (13 quilômetros de Bauru), Rafael Lima, anunciou nesta semana, durante a realização do V Congresso da Educação, o pagamento do piso salarial do magistério aos professores da rede municipal de ensino. De acordo com o Executivo, o anúncio representa uma importante conquista para a categoria e a valorização dos profissionais da educação.

"A medida reforça o trabalho desenvolvido pela gestão para reconhecer a importância dos educadores, garantindo melhores condições de valorização profissional e fortalecendo a qualidade do ensino oferecido aos alunos da rede municipal", ressalta a administração, em nota.

Durante o anúncio, o prefeito destacou que investir na valorização dos professores é também investir diretamente no futuro do município. "Valorizar nossos professores é reconhecer o trabalho de quem dedica a vida à formação das nossas crianças e à construção de um futuro melhor para Agudos", diz.

"O pagamento do piso do magistério é uma conquista importante para toda a categoria e demonstra o nosso respeito e compromisso com os profissionais da educação, mais um compromisso de campanha realizado. Estamos trabalhando com responsabilidade, planejamento e os pés no chão para avançar cada vez mais porque sabemos que uma educação de qualidade começa com profissionais valorizados e reconhecidos".

Além do anúncio do piso do magistério, a quinta edição do Congresso da Educação também foi marcada pelo retorno do Prêmio "Educador do Ano", iniciativa do chefe do Executivo que tem como objetivo reconhecer, valorizar e dar visibilidade aos projetos e às boas práticas desenvolvidas pelos profissionais da educação nas unidades escolares do município.

A premiação busca incentivar a criatividade, a inovação e o compartilhamento de experiências pedagógicas que contribuem para a melhoria da aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes da rede municipal. A programação do V Congresso da Educação foi encerrada no dia 15 de outubro, data em que se celebra o Dia do Professor, com a cerimônia de premiação do Educador do Ano.

A quinta edição do Congresso da Educação também foi marcada pelo retorno do Prêmio 'Educador do Ano'
A quinta edição do Congresso da Educação também foi marcada pelo retorno do Prêmio 'Educador do Ano'

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