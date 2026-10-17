Agudos - O prefeito de Agudos (13 quilômetros de Bauru), Rafael Lima, anunciou nesta semana, durante a realização do V Congresso da Educação, o pagamento do piso salarial do magistério aos professores da rede municipal de ensino. De acordo com o Executivo, o anúncio representa uma importante conquista para a categoria e a valorização dos profissionais da educação.

"A medida reforça o trabalho desenvolvido pela gestão para reconhecer a importância dos educadores, garantindo melhores condições de valorização profissional e fortalecendo a qualidade do ensino oferecido aos alunos da rede municipal", ressalta a administração, em nota.

Durante o anúncio, o prefeito destacou que investir na valorização dos professores é também investir diretamente no futuro do município. "Valorizar nossos professores é reconhecer o trabalho de quem dedica a vida à formação das nossas crianças e à construção de um futuro melhor para Agudos", diz.