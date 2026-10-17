A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e seu Centro de Inovação Tecnológica (CIT), continua com inscrições abertas para o curso Marketing Digital com Inteligência Artificial, em parceria com o Senai Bauru. As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de outubro emhttps://senai701.brosler.pro.br/matriculas-fic/parceiro

As vagas são limitadas a 32 matrículas, selecionadas por ordem de inscrição. O curso será de 19 a 28 de outubro, das 13h às 17h, no CIT, na avenida Duque de Caxias, 16-55. Os matriculados aprenderão como ferramentas de automação com IA podem ser aproveitadas para definir estratégias de negócio no universo online, atrair clientes e aumentar vendas de produtos e serviços. Os participantes receberão certificação de 32 horas após a conclusão do curso.

Para participar é preciso ter concluído o ensino fundamental, ser maior de 16 anos e possuir noções básicas de informática. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Sedecon, no telefone (14) 3232-1392. O funcionamento é das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.