O Grupo Pró Bauru pretende iniciar uma articulação com os segmentos organizados e os partidos políticos do município para avaliar como pode se dar a participação da cidade nas próximas eleições para deputado estadual e federal com foco no resgate da representatividade política perdida pela cidade. A proposta será levada à próxima reunião do grupo, coordenado pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Bauru (Sincomercio), Walace Sampaio. O objetivo é discutir, com antecedência, caminhos para que Bauru volte a eleger representantes próprios na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

Na avaliação de Sampaio, a cidade vive um período de esvaziamento político, com partidos pouco estruturados e ausência de lideranças capazes de articular um projeto comum de representação. Ele também considera necessário começar a discutir a sucessão municipal.

Na entrevista a seguir, o dirigente aborda ainda o fim da escala de trabalho 6x1, os impactos da mudança para o comércio, a revitalização da região central e a necessidade de incentivar a construção de moradias no Centro. O tema, segundo ele, precisa ser incorporado às discussões do Plano Diretor e da Lei de Zoneamento, atualmente em debate na Câmara Municipal.