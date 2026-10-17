Preparou a melhor ração de ação de seus últimos trinta anos no mistério do magistério, mas seu consciente indecente de docente diz-lhe: “Não dê comida aos bichos!”, pensa, repensa, é até que compensa, afinal, não é crime, é creme, deve ser usado durante a vida toda, evita rusgas, evita fugas, é aula, liberta os bichos das (j)aulas!

Observa atentamente o horário, não é com fuso, é normal: muitas aulas para poucos! Repensa o mestre: “Há mais lousas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia!”. Entra na sala e ensina, é a sina, o discípulo aguarda o mestre, mas quem aprende? Dia do confessor, mentir, omitir, nem pensar! Mas quem pensa? Melhor a dispensa, fingir uma doença, sem saber que sofre da piormelhor: “dar aula!”, vício digno de suplício, ofício e hospício, mas por que todos querem sem querer querendo?

Ninguém tirou nota na prova, mas o que se provou? O pessoal ainda está na idade média e querem nota máxima! Provar o improvável, a inteligência conhece a mente, ativa a mente, ativamente? O maior grito do intervalo é: “Deus me livre do livro livre!”. As histórias têm cada história, mas tem coisas que não estão no gibi, a televisão tem sempre programas de censura livro, “Deus me livre!”. O professor falou que tem que ler, mas “ler é um exercício” e cansa, tem livro que tem um monte de páginas e as páginas da vida são tristes, contam histórias que todo o mundo conta, mas ninguém leva em conta!