Renato Purini

A prisão de Renato Purini, ex-secretário de Governo e marido da prefeita Suéllen Rosim (PSD), nesta sexta-feira (16), representa um novo e delicado capítulo da investigação que apura esquema de fraude na licitação para concessão bilionária dos serviços de lixo em Bauru, já cancelada. A investigação, que já havia atingido ex-secretários municipais, chega agora a alguém diretamente ligado ao núcleo de comando político e pessoal da chefe do Executivo. Leia toda a explicação neste link Saiba o que embasou prisão preventiva de Renato Purini em Bauru

Exoneração

A prefeita exonerou o marido, Renato Purini, do cargo de secretário de Governo, assim como fez anteriormente com os outros três pessoas investigadas (ex-secretários municipais Cilene Bordezan, Vitor Costa e Sara Moura). Na tarde desta sexta-feira, ela prestou longo depoimento à Comissão Processante (CP) do Lixo, na Câmara Municipal. Leia neste link CP do Lixo: Suéllen diz que não foi alertada de irregularidades

Pressão dobrada

O programa Café com Política desta sexta analisou a situação de Suéllen, que enfrenta duas frentes de pressão: a investigação criminal que alcançou até o marido e a CP. Purini ocupava uma posição estratégica no governo, com acesso direto às principais decisões administrativas e políticas. A proximidade pessoal e funcional, contudo, não comprova, juridicamente, por si só, a participação ou conhecimento de Suéllen em eventuais crimes.