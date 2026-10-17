A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que, diante da previsão de baixas temperaturas, o acolhimento emergencial no Centro Pop vai funcionar a partir deste sábado (17), e será mantido enquanto as temperaturas permanecerem abaixo de 16 graus. O objetivo da ação é garantir acolhimento, proteção e atendimento adequado às pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.

O município conta atualmente com 130 vagas disponíveis na rede de acolhimento, entre serviços em casas de passagem e abrigos conveniados com a prefeitura e que recebem recursos municipais, destinadas ao atendimento da população em situação de rua. O Centro Pop reforça o atendimento nos períodos mais frios, garantindo o acolhimento a pessoas em situação de rua.

O Serviço de Abordagem Social realiza o monitoramento e acompanhamento para identificar pessoas em situação de rua, com atenção reforçada durante os períodos de baixas temperaturas. A população pode acionar o serviço pelo telefone (14) 98208-0493. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h.