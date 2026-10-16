A cidade de Bauru será palco de uma grande celebração do samba e da cultura carnavalesca. Neste domingo (18), a partir das 14h, a Mocidade Unida da Vila Falcão, em parceria com a Secretaria de Cultura, promove o Encontro de Baterias, reunindo escolas de samba e blocos carnavalescos em uma tarde de música, alegria e confraternização.

O evento contará com a participação da Mocidade Unida da Vila Falcão, Coroa Imperial, Estação 1º de Agosto, Bloco Fiel Macabra e Bloco Suingue do Icarahy. Além das apresentações das baterias, o público poderá prestigiar passistas, rodas de samba e momentos de integração entre as agremiações.

A programação também contará com recreação infantil, venda de pastéis e bebidas. Mais do que uma festa, segundo a organização, o encontro tem como objetivo valorizar o carnaval bauruense, fortalecer a união entre as agremiações e proporcionar um dia especial de lazer e cultura para toda a população.

Serviço: