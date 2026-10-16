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SAIU NO DOE

Delegacia Seccional de Polícia de Jaú tem mudança no comando

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
Delegada Alexandra Comar de Agostini era lotada na Assessoria Policial Civil da Secretaria da Segurança Pública (SSP)
Delegada Alexandra Comar de Agostini era lotada na Assessoria Policial Civil da Secretaria da Segurança Pública (SSP)

Jaú - A Delegacia Seccional de Polícia de Jaú (47 quilômetros de Bauru) passou a ter um novo comando. O delegado Euclides Francisco Salviato Junior deixou a chefia da unidade, um cargo que exercia desde 26 de setembro de 2019. Quem assume a Seccional é a delegada Alexandra Comar de Agostini, que era lotada na Assessoria Policial Civil da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A portaria com a alteração foi publicada nesta sexta-feira (16) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Alexandra já atuou como corregedora da Corregedoria Geral da Administração (CGA), foi corregedora-coordenadora do Departamento de Investigações Especializadas e Responsabilização de Pessoas Jurídicas (CGA/DIE) e ocupou função de direção na Controladoria Geral do Estado.

No início de 2025, foi designada como assessora Policial Civil na Assessoria Policial-Civil da SSP. Essa assessoria funciona junto ao gabinete do Secretário da Segurança Pública e presta assessoramento em matérias relacionadas à Polícia Civil e também à Polícia Técnico-Científica.

Agora, irá comandar a Delegacia Seccional de Jaú, que é vinculada ao Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 4 (Deinter-4) e abrange, além de Jaú, outras nove cidades - Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boraceia, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí e Mineiros do Tietê.

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