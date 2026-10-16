Jaú - A Delegacia Seccional de Polícia de Jaú (47 quilômetros de Bauru) passou a ter um novo comando. O delegado Euclides Francisco Salviato Junior deixou a chefia da unidade, um cargo que exercia desde 26 de setembro de 2019. Quem assume a Seccional é a delegada Alexandra Comar de Agostini, que era lotada na Assessoria Policial Civil da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A portaria com a alteração foi publicada nesta sexta-feira (16) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Alexandra já atuou como corregedora da Corregedoria Geral da Administração (CGA), foi corregedora-coordenadora do Departamento de Investigações Especializadas e Responsabilização de Pessoas Jurídicas (CGA/DIE) e ocupou função de direção na Controladoria Geral do Estado.

No início de 2025, foi designada como assessora Policial Civil na Assessoria Policial-Civil da SSP. Essa assessoria funciona junto ao gabinete do Secretário da Segurança Pública e presta assessoramento em matérias relacionadas à Polícia Civil e também à Polícia Técnico-Científica.