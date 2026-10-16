Piratininga - Um homem de 34 anos foi atacado com golpe de faca, na madrugada desta sexta-feira (16), após repreender outro homem, de 56 anos, que estaria urinando em uma praça no Centro de Piratininga (13 quilômetros de Bauru). A vítima está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base (HB) de Bauru. Já o suspeito, que foi agredido por populares, acabou preso em flagrante por tentativa de homicídio.

De acordo com o registro policial, policiais militares foram acionados via Copom para atendimento de uma ocorrência de agressão na Santa Casa de Piratininga. O homem de 34 anos apresentava ferimento por arma branca na região abdominal, com gravidade constatada pela equipe médica, e foi transferido para o Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru, de onde seguiu para a UTI do HB.

Durante o deslocamento, a equipe recebeu nova informação de que o suspeito estaria sendo agredido por populares na praça central. Com o apoio do CGP-III e de outra equipe policial, ele foi contido e conduzido à Santa Casa local. Com ferimentos no rosto, foi submetido a exame de raio-X e, posteriormente, apresentado na delegacia e autuado em flagrante por tentativa de homicídio.