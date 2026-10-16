Jaú - Na madrugada desta sexta-feira (16), acionados por um vigilante, policiais militares da 1.ª Companhia do 27.º BPM/I prenderam em flagrante dois homens que haviam acabado de furtar uma residência no bairro Conde do Pinhal, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), e recuperaram cerca de R$ 11,5 mil em bens.

Segundo o registro policial, o vigilante surpreendeu os suspeitos deixando o imóvel com diversos objetos furtados e conteve os dois até a chegada da PM. Os moradores estariam fora da cidade no momento do crime.

Entre os bens recuperados, estão uma televisão, um aparelho celular, uma corrente de ouro, perfumes, um secador de cabelo, uma chapinha e uma mala. Os objetos foram avaliados em aproximadamente R$ 11,5 mil.