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2 SÃO PRESOS EM JAÚ

Vigia flagra furto, aciona PM e 11,5 mil em bens são recuperados

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Equipes do Radiopatrulhamento, Comando de Força Patrulha e CGP da 1.ª Companhia conduziram os dois homens e os produtos recuperados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú
Equipes do Radiopatrulhamento, Comando de Força Patrulha e CGP da 1.ª Companhia conduziram os dois homens e os produtos recuperados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú

Jaú - Na madrugada desta sexta-feira (16), acionados por um vigilante, policiais militares da 1.ª Companhia do 27.º BPM/I prenderam em flagrante dois homens que haviam acabado de furtar uma residência no bairro Conde do Pinhal, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), e recuperaram cerca de R$ 11,5 mil em bens.

Segundo o registro policial, o vigilante surpreendeu os suspeitos deixando o imóvel com diversos objetos furtados e conteve os dois até a chegada da PM. Os moradores estariam fora da cidade no momento do crime.

Entre os bens recuperados, estão uma televisão, um aparelho celular, uma corrente de ouro, perfumes, um secador de cabelo, uma chapinha e uma mala. Os objetos foram avaliados em aproximadamente R$ 11,5 mil.

Equipes do Radiopatrulhamento, Comando de Força Patrulha e CGP da 1.ª Companhia conduziram os dois homens e os produtos recuperados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. Eles foram autuados em flagrante por furto qualificado e ficaram presos, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

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