O comando da pista de dança ficará por conta do conhecido comunicador e DJ Mauro Miranda, acompanhado pelas participações especiais de DJ Billy e DJ Sidnei Rodrigues, além da parceria com a Big Apple Shows e Eventos. Juntos, eles prometem agitar o público com um repertório recheado de clássicos do flashback.

Os amantes das décadas de 1970, 1980 e 1990 já têm compromisso marcado em Bauru. No próximo dia 24 de outubro, a partir das 21h, a Associação dos Cabos e Soldados será palco da Festa à Fantasia Retro Night, um evento que promete reviver os maiores sucessos musicais do passado com muito estilo e nostalgia.

Embora o uso de fantasia não seja obrigatório, a organização preparou um incentivo especial para quem decidir caprichar no visual: haverá uma premiação para as 5 melhores fantasias da noite. Além disso, a rádio 94 FM apoia o evento e realizará o sorteio de 15 convites para os ouvintes ficarem ligados na programação.

Os ingressos já estão à venda e contam com valores diferenciados:

• Convite antecipado: R$ 20,00 (adquirido diretamente com os promoters Simoni e Eliel).

• Portaria: R$ 25,00 no dia do evento.

Para quem deseja curtir a noite com mais conforto, é possível fazer a reserva de mesas mediante a compra de quatro convites antecipados. O local também contará com estacionamento limitado pelo valor de R$ 10,00.