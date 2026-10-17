Se há poucos anos ficar em pé e caminhar eram tarefas difíceis e dolorosas para quem quase perdeu a vida e fraturou as duas pernas em um atropelamento, hoje a médica veterinária Claudia Tozato Centinari Sacomandi, de 37 anos, ainda comemora a realização de um sonho: correr uma prova de 42,195 quilômetros da Maratona de Berlim, na Alemanha. A alegria foi compartilhada com o marido, João Paulo Sacomandi, de 42 anos, ambos da equipe Iron Coach, de assessoria de corrida.

O feito de completar uma maratona é alcançado por menos de 1% da população mundial. Vários outros bauruenses correram essa prova, uma das Six Majors (seis maratonas mais importantes do mundo), mas a história de Claudia se destaca pela superação. A corrida foi no dia 27 de setembro, reunindo mais de 56 mil corredores de 162 países.

O ATROPELAMENTO