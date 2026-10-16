O coordenador da Defesa Civil de Bauru, Marcelo Ryal, participou nesta quinta-feira (15) do 3º Congresso Internacional de Resiliência Climática – El Niño 2026, realizado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Organizado pela Defesa Civil do Estado, o evento reuniu autoridades, especialistas e gestores públicos para discutir estratégias de prevenção, monitoramento e enfrentamento de eventos climáticos extremos. O encontro teve como objetivo fortalecer a integração entre o Estado, os municípios e as instituições, promovendo a troca de experiências e a construção de soluções para ampliar a capacidade de preparação e resposta diante dos desafios climáticos. Também foram discutidos conteúdos técnicos e científicos voltados à prevenção e ao monitoramento dos impactos de fenômenos como chuvas intensas, secas prolongadas e ondas de calor.

O congresso contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende; e do coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil e chefe da Casa Militar do Estado, coronel da Polícia Militar Rinaldo de Araújo Monteiro.