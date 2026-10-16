A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realiza na próxima esta terça-feira (20) o Fórum de Lançamento da Revisão do Plano Diretor de Turismo, em parceria com o Senac São Paulo. O encontro tem como objetivo reunir representantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), do poder público, do trade turístico e da comunidade para discutir as potencialidades e os desafios do setor no município.

A programação inclui uma palestra de sensibilização com Fernando de Figueiredo, docente do Senac São Paulo, que abordará a importância da participação coletiva na revisão do Plano Diretor de Turismo. O Fórum será realizado das 14h às 18h, no Centro Administrativo da prefeitura, na rua Wenceslau Braz, 8-8. A participação do trade turístico é importante para contribuir com as discussões e a construção coletiva das propostas.

A iniciativa busca fortalecer a governança do turismo em Bauru e contribuir para a revisão do Plano Diretor com base na realidade e nas necessidades locais. O encontro também permitirá levantar informações, discutir potencialidades e desafios e validar diretrizes, programas e projetos que orientem o desenvolvimento sustentável do turismo no município.