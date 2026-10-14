O Osasco São Cristóvão Saúde, comandado pelo técnico Luizomar, conquistou o 19º título do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei de forma dramática, na noite desta terça-feira (13), na Arena Paulo Skaf, em Bauru. A equipe de Osasco perdeu para o Sesi Vôlei Bauru por 3 a 1 no segundo jogo da final, com parciais de 25/15, 21/25, 25/17 e 25/23), mas venceu o Golden Set por 25/21 e levantou o troféu de campeão, já que havia vencido o primeiro jogo da final, em casa, semana passada.
"É uma vitória de um time que está em formação, que fez apenas seu quarto jogo junto, mas que mostra já ter a cara de Osasco. Nossa equipe não se entregou e soube jogar com consistência nos momentos decisivos. Estou muito feliz e quero dedicar essa vitória a nossa torcida e toda a população de Osasco, que abraça o nosso projeto, e aos nossos patrocinadores, que nos permitem ter uma estrutura de primeiro mundo para representar essa camisa de tanta tradição. Seguiremos trabalhando na construção de novo grupo", disse o técnico Luziomar.
O Sesi Vôlei Bauru foi muito bem no primeiro set e seguiu controlando o placar até fechar em 25/15.
Osasco "chegou" para o jogo no segundo set. Empatou em 17/17 e seu bloqueio foi o diferencial. Lays, no 22/20, e Larissa, no 24/21, encaminharam a vitória, que veio com Tifanny, no 25/21.
Mas as bauruenses reassumiram o controle do jogo no terceiro set, manteve a ponta na maior parte do período e fechou em 25/17. Osasco chegou a estar vencendo o quarto set por 22/20, mas o Sesi empatou no 22/22 e virou, fechando em 25/23.
Golden Set
Osasco reagiu justamente no set decisivo. O saque entrou e o time de Luizomar abriu 3/0, com direito a ace de Tifanny. A atacante seguiu como protagonista e marcou no 18/14 e 20/16, no bloqueio. Stysiak mostrou por que é uma das melhores opostas do mundo e segurou a vantagem osasquense. A polonesa desceu o braço no 21/17, 23/19 e 24/21. E coube a Tifanny a responsabilidade de bater a bola decisiva. Vitória por 25/21 e título para Osasco.
Jogaram e marcaram para o Osasco São Cristóvão Saúde no segundo jogo da semifinal e no Golden Set: Marta Bechis (1), Stysiak (22), Amanda (4), Tifanny (28), Larissa (11), Lays (5) e a líbero Marcelle. Técnico: Luizomar. Entraram: Marina Sioto, Lorrayna (6), Anastasia Guerra (1).
Jogaram e marcaram para o Sesi Bauru no segundo jogo da semifinal e no Golden Set: Dani Lins (3), Fingall (19), Maira (16), Acosta (24), Milka (9), Diana (14) e a líbero Letícia. Técnico: Spencer Lee. Entraram: Claudinha (1), Amanda, Bruna (2), Isabela (1).