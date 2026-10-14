O Osasco São Cristóvão Saúde, comandado pelo técnico Luizomar, conquistou o 19º título do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei de forma dramática, na noite desta terça-feira (13), na Arena Paulo Skaf, em Bauru. A equipe de Osasco perdeu para o Sesi Vôlei Bauru por 3 a 1 no segundo jogo da final, com parciais de 25/15, 21/25, 25/17 e 25/23), mas venceu o Golden Set por 25/21 e levantou o troféu de campeão, já que havia vencido o primeiro jogo da final, em casa, semana passada.

"É uma vitória de um time que está em formação, que fez apenas seu quarto jogo junto, mas que mostra já ter a cara de Osasco. Nossa equipe não se entregou e soube jogar com consistência nos momentos decisivos. Estou muito feliz e quero dedicar essa vitória a nossa torcida e toda a população de Osasco, que abraça o nosso projeto, e aos nossos patrocinadores, que nos permitem ter uma estrutura de primeiro mundo para representar essa camisa de tanta tradição. Seguiremos trabalhando na construção de novo grupo", disse o técnico Luziomar.

O Sesi Vôlei Bauru foi muito bem no primeiro set e seguiu controlando o placar até fechar em 25/15.