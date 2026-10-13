Jaú - Na tarde desta terça-feira (13), um homem foi preso em flagrante por policiais militares da 1.ª Companhia do 27.º BPM/I após agredir a companheira. Na residência do casal, foram encontrados um revólver, munições e drogas e, além da violência doméstica, ele responderá pelos crimes de tráfico e posse ilegal de arma de fogo.
A equipe foi acionada via Copom para atender ocorrência de violência doméstica no Distrito de Potunduva. No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro com socos, chutes e mordida na mão, além de ter seu celular danificado.
Com apoio da equipe do Comando de Grupo Patrulha (CGP) em serviço pela Dejem, e mediante autorização da vítima, os policiais militares realizaram vistoria no imóvel, onde encontraram uma munição deflagrada, porções de maconha e cocaína, balança de precisão e mais de R$ 1,2 mil em dinheiro, além de uma arma de pressão tipo airsoft.
O suspeito foi localizado em outro endereço. Questionado, admitiu possuir arma de fogo e revelou que havia escondido um revólver calibre .32, com duas munições intactas, embaixo de um sofá, na área externa da residência do casal.
A vítima, que apresentava hematomas, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Potunduva para atendimento médico. O homem e o material apreendido foram apresentados no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde a ocorrência foi registrada como violência doméstica, lesão corporal, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e ele ficou à disposição da Justiça.