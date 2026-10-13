Jaú - Na tarde desta terça-feira (13), um homem foi preso em flagrante por policiais militares da 1.ª Companhia do 27.º BPM/I após agredir a companheira. Na residência do casal, foram encontrados um revólver, munições e drogas e, além da violência doméstica, ele responderá pelos crimes de tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

A equipe foi acionada via Copom para atender ocorrência de violência doméstica no Distrito de Potunduva. No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro com socos, chutes e mordida na mão, além de ter seu celular danificado.

Com apoio da equipe do Comando de Grupo Patrulha (CGP) em serviço pela Dejem, e mediante autorização da vítima, os policiais militares realizaram vistoria no imóvel, onde encontraram uma munição deflagrada, porções de maconha e cocaína, balança de precisão e mais de R$ 1,2 mil em dinheiro, além de uma arma de pressão tipo airsoft.