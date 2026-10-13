A Polícia Penal do Estado de São Paulo (PPESP) tem fortalecido suas ações de acolhimento, prevenção e acompanhamento especializado voltadas à saúde mental e ao bem-estar dos servidores. Entre fevereiro e agosto deste ano, foram registradas 5.330 consultas psicológicas online e, nos últimos três meses, 486 atendimentos psiquiátricos.
Os servidores também contam com o Programa Psicologia e Saúde Mental, que oferece acompanhamento terapêutico gratuito, sigiloso e realizado de forma virtual. A política de cuidado inclui ainda uma plataforma de saúde e bem-estar com 8.841 membros ativos.
As ações fazem parte do Programa de Saúde Integral, implementado em 2025, ano de criação da Polícia Penal, e são complementadas por iniciativas de conscientização e prevenção. Entre elas, destacam-se a distribuição de 20 mil exemplares do Guia de Saúde Mental para Servidores do Sistema Penitenciário de São Paulo, em 2025, e outros 20 mil exemplares do Guia de Prevenção ao Suicídio, em 2026.
Desde 2021, seis policiais penais que trabalhavam em unidades prisionais da região de Bauru cometeram suicídio.
Prevenção e valorização da vida
Atualmente, a PPESP conta com seis Serviços Regionais de Qualidade de Vida e Saúde do Agente Público distribuídos pelo Estado, ampliando o acesso dos servidores a ações de acolhimento e atendimento especializado. Durante o ano todo, palestras, atividades educativas e momentos de reflexão realizados nas unidades reforçaram a importância do cuidado com a saúde emocional e da busca por ajuda especializada.
Acolhimento que faz a diferença
Os benefícios dessas iniciativas também são percebidos pelos próprios servidores. Um Policial Penal relata que o acompanhamento terapêutico lhe proporcionou um espaço seguro para compreender melhor suas emoções e enfrentar os desafios do cotidiano de forma mais equilibrada.
“No início, procurar ajuda não foi uma decisão tão simples, mas percebi que era importante ter um espaço seguro para falar sobre algumas situações e dificuldades que estava enfrentando. O atendimento me ajudou a olhar para essas questões de uma maneira diferente e a buscar formas mais equilibradas de lidar com elas", afirma.
Uma servidora destaca que o acolhimento recebido foi fundamental para auxiliá-la no enfrentamento da ansiedade e do desgaste emocional. “O atendimento contribuiu principalmente para melhorar minha forma de lidar com preocupações, cobranças e situações que geravam ansiedade e desgaste emocional. Isso refletiu tanto na minha vida pessoal quanto profissional, ajudando a ter mais equilíbrio e tranquilidade no dia a dia", conta.