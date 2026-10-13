A Polícia Penal do Estado de São Paulo (PPESP) tem fortalecido suas ações de acolhimento, prevenção e acompanhamento especializado voltadas à saúde mental e ao bem-estar dos servidores. Entre fevereiro e agosto deste ano, foram registradas 5.330 consultas psicológicas online e, nos últimos três meses, 486 atendimentos psiquiátricos.

Os servidores também contam com o Programa Psicologia e Saúde Mental, que oferece acompanhamento terapêutico gratuito, sigiloso e realizado de forma virtual. A política de cuidado inclui ainda uma plataforma de saúde e bem-estar com 8.841 membros ativos.

As ações fazem parte do Programa de Saúde Integral, implementado em 2025, ano de criação da Polícia Penal, e são complementadas por iniciativas de conscientização e prevenção. Entre elas, destacam-se a distribuição de 20 mil exemplares do Guia de Saúde Mental para Servidores do Sistema Penitenciário de São Paulo, em 2025, e outros 20 mil exemplares do Guia de Prevenção ao Suicídio, em 2026.