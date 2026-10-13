Agudos - O prefeito de Agudos (13 quilômetros de Bauru), Rafael Lima, anunciou, durante a realização do V Congresso da Educação, o pagamento do piso salarial do magistério aos professores da rede municipal de ensino. De acordo com o Executivo, o anúncio representa uma importante conquista para a categoria e a valorização dos profissionais da educação.
"A medida reforça o trabalho desenvolvido pela gestão para reconhecer a importância dos educadores, garantindo melhores condições de valorização profissional e fortalecendo a qualidade do ensino oferecido aos alunos da rede municipal", ressalta, em nota.
Durante o anúncio, o prefeito destacou que investir na valorização dos professores é também investir diretamente no futuro do município. “Valorizar nossos professores é reconhecer o trabalho de quem dedica a vida à formação das nossas crianças e à construção de um futuro melhor para Agudos", diz.
"O pagamento do piso do magistério é uma conquista importante para toda a categoria e demonstra o nosso respeito e compromisso com os profissionais da educação, mais um compromisso de campanha realizado. Estamos trabalhando com responsabilidade, planejamento e os pés no chão para avançar cada vez mais porque sabemos que uma educação de qualidade começa com profissionais valorizados e reconhecidos”.
Além do anúncio do piso do magistério, a quinta edição do Congresso da Educação também é marcada pelo retorno do Prêmio “Educador do Ano”, iniciativa do chefe do Executivo que tem como objetivo reconhecer, valorizar e dar visibilidade aos projetos e às boas práticas desenvolvidas pelos profissionais da educação nas unidades escolares do município.
A premiação busca incentivar a criatividade, a inovação e o compartilhamento de experiências pedagógicas que contribuem para a melhoria da aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes da rede municipal. A programação do V Congresso da Educação será encerrada no dia 15 de outubro, data em que se celebra o Dia do Professor, com a cerimônia de premiação do Educador do Ano.