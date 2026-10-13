Os vereadores de Bauru decidiram ampliar a análise de duas propostas do Poder Executivo que promovem ajustes na Lei Orçamentária Anual (LOA-2026) antes de submetê-las à votação. Os projetos de lei, pautados em primeira discussão na 37ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Bauru, realizada na tarde desta terça-feira (13), foram sobrestados por uma sessão após dúvidas levantadas em plenário sobre a forma prevista para as alterações solicitadas pela Administração.

Os questionamentos não se concentraram no mérito da destinação dos recursos, voltados ao Fundo Municipal de Assistência Social, mas no mecanismo proposto pelo governo para incorporá-los ao orçamento deste ano. Durante a discussão, a vereadora Estela Almagro (PT) apresentou dúvidas sobre a formulação das duas matérias e defendeu que alguns pontos fossem esclarecidos antes da votação.

A pedido de Eduardo Borgo (Novo), o Processo foi sobrestado por uma sessão. O mesmo prazo foi aprovado para o outro Processo, desta vez a pedido de Estela. Diante das questões apresentadas, o presidente da Casa de Leis, Markinho Souza (MDB), pediu aos relatores das matérias na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - vereadores Emerson Construtor (Podemos) e Marcelo Afonso (PSD) - que levantem as informações necessárias para subsidiar a retomada do debate.