Um motociclista morreu após uma colisão transversal na rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), em Jaú (55 quilômetros de Bauru), na noite deste sábado (10). De acordo com informações da concessionária Eixo SP no site da Artesp, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 18h43, na altura do quilômetro 289,751. Inicialmente, o registro indicava o km 290, mas a localização foi corrigida posteriormente pela concessionária.

Conforme os dados apurados no local, o utilitário Ford Courier saía de um canavial e tentava acessar a rodovia, no sentido oeste, quando houve a colisão com uma motocicleta Triumph Tiger, que seguia em direção a Jaú. O impacto provocou a morte do motociclista, que não teve a sua identidade informada. Já o motorista do utilitário não sofreu ferimentos.

Equipes da Polícia Técnica estiveram no local às 20h19 para realizar os trabalhos de perícia. Os dois veículos foram removidos: o utilitário às 20h44 e a motocicleta às 21h18. Segundo a concessionária, não houve necessidade de interdição da pista, e não foram registradas informações sobre congestionamento.